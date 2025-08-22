中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了

▲ 英媒揭露中國勸阻中企暫停採購H20內幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英媒《金融時報》披露，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一句「不會賣最好產品給中國」的發言，引爆北京高層強烈不滿，促使多個中國監管機構聯手，大力勸阻國內科技企業停止採購輝達（Nvidia）專為中國市場設計的AI晶片H20，輝達對此也做出回應。

知情人士透露，中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）、國家發展和改革委員會（國家發改委）以及工業和信息化部（工信部）等3大監管單位，是在盧特尼克7月15日接受CNBC專訪後迅速採取行動。

盧特尼克當時直言，「我們不會賣給他們我們最好的產品，不會販售第二好的，甚至不會賣第三好的。」他更進一步指出，此舉背後策略是「要賣給中國夠多產品，讓他們的開發者對美國技術堆疊產生依賴」。

消息人士指出，中國部分高層領導人認為盧特尼克的言論極其「侮辱性」，成為北京當局推動限制措施的重要導火線，使得中國科技巨頭紛紛暫緩或大幅削減H20晶片訂單。

就在盧特尼克發表上述言論的前一天，川普政府才剛解除4月實施的H20出口禁令。這波監管風暴對輝達造成直接衝擊，儘管執行長黃仁勳上月訪問北京時受到熱烈歡迎，輝達也通知合作夥伴，台積電已重新啟動H20產線。

中國網信辦率先向各大科技企業發布「窗口指導」，以國家安全疑慮為由，要求暫停新的H20採購訂單。網信辦7月31日更召見輝達高層討論所謂「嚴重安全問題」，聲稱美國AI專家揭露輝達晶片具備定位追蹤及遠端關閉功能，但輝達強烈否認。

工信部也透過非正式管道與中國科技業主管溝通，強化網信辦的立場。負責推動科技自主發展的國家發改委更進一步，直接要求科技企業停止採購H20在內所有輝達晶片產品。

知情人士分析，「盧特尼克的發言為（監管）聯盟提供更多理由，加強推動科技公司轉向使用中國自主晶片」。這與商務部及外交部等其他政府部門形成鮮明對比，後者在貿易談判考量下，對輝達業務展現較為開放的態度。

目前部分中國科技業者選擇觀望，希望看到川普可能批准的降規版Blackwell晶片是否會對中國開放。同時，一些北京決策官員正推動在推理運算領域全面禁用外國晶片，但由於國產晶片供應不足，這項政策短期內難以實現。

中國外交部對此表示，「科學技術、經貿問題不應被政治化、工具化、武器化，遏制打壓阻擋不了中國發展」。

輝達則回應強調，H20並非軍用產品，也非用於政府基礎設施，「中國政府運作不依賴美國晶片，正如美國政府不依賴中國晶片一般。但允許美國晶片用於有益的商業用途對各方都有好處。」