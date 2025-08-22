　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了

▲▼輝達向台積電下單30萬顆H20晶片。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英媒揭露中國勸阻中企暫停採購H20內幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英媒《金融時報》披露，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）一句「不會賣最好產品給中國」的發言，引爆北京高層強烈不滿，促使多個中國監管機構聯手，大力勸阻國內科技企業停止採購輝達（Nvidia）專為中國市場設計的AI晶片H20，輝達對此也做出回應。

知情人士透露，中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（網信辦）、國家發展和改革委員會（國家發改委）以及工業和信息化部（工信部）等3大監管單位，是在盧特尼克7月15日接受CNBC專訪後迅速採取行動。

盧特尼克當時直言，「我們不會賣給他們我們最好的產品，不會販售第二好的，甚至不會賣第三好的。」他更進一步指出，此舉背後策略是「要賣給中國夠多產品，讓他們的開發者對美國技術堆疊產生依賴」。

消息人士指出，中國部分高層領導人認為盧特尼克的言論極其「侮辱性」，成為北京當局推動限制措施的重要導火線，使得中國科技巨頭紛紛暫緩或大幅削減H20晶片訂單。

就在盧特尼克發表上述言論的前一天，川普政府才剛解除4月實施的H20出口禁令。這波監管風暴對輝達造成直接衝擊，儘管執行長黃仁勳上月訪問北京時受到熱烈歡迎，輝達也通知合作夥伴，台積電已重新啟動H20產線。

中國網信辦率先向各大科技企業發布「窗口指導」，以國家安全疑慮為由，要求暫停新的H20採購訂單。網信辦7月31日更召見輝達高層討論所謂「嚴重安全問題」，聲稱美國AI專家揭露輝達晶片具備定位追蹤及遠端關閉功能，但輝達強烈否認。

工信部也透過非正式管道與中國科技業主管溝通，強化網信辦的立場。負責推動科技自主發展的國家發改委更進一步，直接要求科技企業停止採購H20在內所有輝達晶片產品。

知情人士分析，「盧特尼克的發言為（監管）聯盟提供更多理由，加強推動科技公司轉向使用中國自主晶片」。這與商務部及外交部等其他政府部門形成鮮明對比，後者在貿易談判考量下，對輝達業務展現較為開放的態度。

目前部分中國科技業者選擇觀望，希望看到川普可能批准的降規版Blackwell晶片是否會對中國開放。同時，一些北京決策官員正推動在推理運算領域全面禁用外國晶片，但由於國產晶片供應不足，這項政策短期內難以實現。

中國外交部對此表示，「科學技術、經貿問題不應被政治化、工具化、武器化，遏制打壓阻擋不了中國發展」。

輝達則回應強調，H20並非軍用產品，也非用於政府基礎設施，「中國政府運作不依賴美國晶片，正如美國政府不依賴中國晶片一般。但允許美國晶片用於有益的商業用途對各方都有好處。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「1000噸屎尿」當街亂排！超噁畫面曝
蘆洲停車場堵人！當場開5槍...賓士成蜂窩
中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了
新竹惡煞砸早餐店「毆打女店員」　10萬交保了
獨家／謝震廷失聯1個月　范揚景急尋曝原因
郭雪芙「37歲長這樣」被嫌！閨蜜袁艾菲看不下去：瞎了嗎
獨／「鴨頭」死後毒品市場爆真空　蹓狗男疑進場搶地盤遭狙殺
國外購入「棉花棒、OK繃」恐挨罰　8款醫材限量規定一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了

等待登機男乘客突然脫衣　裸體在機場「亂舞做瑜伽」詭異畫面曝

假陰莖變形 ！變性人「性生活觸礁」只能整根切掉　怒告醫師

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

中國勸退企業買H20　外媒揭「全因美官員這句話」！輝達回應了

等待登機男乘客突然脫衣　裸體在機場「亂舞做瑜伽」詭異畫面曝

假陰莖變形 ！變性人「性生活觸礁」只能整根切掉　怒告醫師

義85歲翁「燈泡爆菊」　拿螺絲起子自救戳到直腸！慘痛求醫

蜘蛛淪喪屍！遭寄生後「全身吸乾」再毒死　歐美多國現蹤

川普行動發布「新款T1手機」！號稱美國製造　專家：疑用三星P圖

商場試衣間發現蠍子　巴西20歲女大生被咬「腿部劇痛」緊急送醫

金正恩哭了！抱緊「戰死俄烏士兵」兒女　公開向遺屬道歉

目睹變態男「脫掉牛仔褲」壓7歲女兒身上　勇爸抓住性侵前科犯

企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

排不二坊「3、40個代購」差點買不到！他曝員工鐵腕舉動：感動

中元拜對供品有撇步！綠巨人玉米粒「金吉粒」加持　拜出財運、人緣和健康

九三預演出現「機器人持槍」畫面？　假冒央視的AI生成影像

大叫後連人帶車墜海！東港騎士3天後「1公里外」被尋獲　已明顯死亡

韓女團合約「禁止懷孕」！　成員錄影脫口：確實有

英國紅姐？男「約妹」啪完才知對方還沒切　怒告性侵

航港局整合22個公私部門　完成離岸風電海難兵棋推演

玉兔懷孕6月「迎來超痛苦產檢」！老公等待1舉動惹火她：讓我晴天霹靂

陳亭妃爭取有成！經濟部納入石綿瓦清運補助　最高補助20萬

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

國際熱門新聞

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

若美政府入股　台積電擬「歸還補助金」

馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

FC2創辦人高橋理洋遭判3年、罰金250萬

等待Fed重要演說　美股收黑152點

即／南極德雷克海峽規模7.5強震

川普發文暗示烏克蘭可進攻俄羅斯：不能攻擊要贏「非常困難」

搭機「1禁忌動作」恐血栓　簡單運動能自救

路透：普丁停戰條件　烏克蘭割讓東部、放棄加入北約

輝達通知供應商暫停H20生產作業

日女偶像PO「最羞恥Cosplay照」　吸百萬觀看

普澤會沒談攏　俄襲烏7月以來規模最大

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

許凱新劇剛播爆戀情！　她遭酸炮友反擊「是女友哦」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面