2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

▲ 男童遭手扶梯夾斷手接不回。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一間購物中心發生恐怖意外，一名年僅2歲的男童搭乘手扶梯時，右手臂慘遭機械設備「咬斷」，醫師搶救後仍無法接回斷肢。

《太陽報》報導，當天男童母親帶著兩個孩子前往Botanica購物中心內，她表示「只是短暫分心一秒鐘」，兒子就蹲下將手伸進手扶梯機械裝置中。目擊過程的藥劑師安娜塔西亞（Anastasia）回憶，「我聽到尖叫聲跑過去，看到一個男孩站在那裡，手臂被扯斷了，基本上沒有太多血，但他的手臂整個卡在手扶梯裡。」

其他民眾見狀立即上前協助，一名男子緊急為男童止血包紮，事後稱他聽見男童母親的尖叫聲，接著便看到少了一隻手臂的男童，趕緊上前幫他綁了止血帶後包紮傷口，取回斷臂並等待救護車，所幸男童全程意識清醒。

男童父親趕到現場後，眾人合力從手扶梯縫隙中取出斷肢。他痛心表示，「我當時不在現場，正從工作地點趕過去，妻子獨自帶著兩個孩子。我們將斷臂從手扶梯旁邊的空間拉出來，它卡在某個地方。」

不幸的是，儘管醫護人員用冰塊保存斷臂並緊急送醫，但因損傷過於嚴重，最終無法成功接合。男童目前已脫離人工昏迷狀態，在加護病房接受治療。俄羅斯調查委員會已對此案展開刑事調查，正詢問現場目擊者，釐清意外確切原因。