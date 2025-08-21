　
國際

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

▲ 男童遭手扶梯夾斷手接不回。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）一間購物中心發生恐怖意外，一名年僅2歲的男童搭乘手扶梯時，右手臂慘遭機械設備「咬斷」，醫師搶救後仍無法接回斷肢。

《太陽報》報導，當天男童母親帶著兩個孩子前往Botanica購物中心內，她表示「只是短暫分心一秒鐘」，兒子就蹲下將手伸進手扶梯機械裝置中。目擊過程的藥劑師安娜塔西亞（Anastasia）回憶，「我聽到尖叫聲跑過去，看到一個男孩站在那裡，手臂被扯斷了，基本上沒有太多血，但他的手臂整個卡在手扶梯裡。」

其他民眾見狀立即上前協助，一名男子緊急為男童止血包紮，事後稱他聽見男童母親的尖叫聲，接著便看到少了一隻手臂的男童，趕緊上前幫他綁了止血帶後包紮傷口，取回斷臂並等待救護車，所幸男童全程意識清醒。

男童父親趕到現場後，眾人合力從手扶梯縫隙中取出斷肢。他痛心表示，「我當時不在現場，正從工作地點趕過去，妻子獨自帶著兩個孩子。我們將斷臂從手扶梯旁邊的空間拉出來，它卡在某個地方。」

不幸的是，儘管醫護人員用冰塊保存斷臂並緊急送醫，但因損傷過於嚴重，最終無法成功接合。男童目前已脫離人工昏迷狀態，在加護病房接受治療。俄羅斯調查委員會已對此案展開刑事調查，正詢問現場目擊者，釐清意外確切原因。

更多新聞
15cm活蟲從鼻子爬出！印尼4歲女體內驚見1kg蛔蟲　昏迷10天亡

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

搭機「1禁忌動作」恐釀致命血栓！　治療師揭簡單運動能自救

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

15cm活蟲從鼻子爬出！印尼4歲女體內驚見1kg蛔蟲　昏迷10天亡

2歲童搭手扶梯慘遭「咬斷」右臂！　醫師搶救仍接不回

川普笑開懷！南韓擬對美「加碼投資」1500億美元　財界16人赴美同行

空中性侵！15歲少女搭機睡著　隔壁印度男「趁機硬上」判決出爐

搭機「1禁忌動作」恐釀致命血栓！　治療師揭簡單運動能自救

從疫苗到核能發電！比爾蓋茲盛讚南韓：有機會「主導全球」

不滿另一半狂用護髮霜！護理師偷換成「除毛膏」...下場慘了

川普願空中支援烏克蘭　歐洲盼「美F-35戰機」進駐羅馬尼亞

日棕熊襲登山客　資深獵人曝「保命大法」：千萬別喊喂

晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

恐怖半裸男街頭隨機攻擊！警抓了又放引爆恐慌　檢出手強制送醫

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

北海道「應援阿嬤」9/27現身大巨蛋　陪「大王」王柏融點燃球迷熱情

玻璃容器等3類廢棄物藏血光　埔里9／1起每周一集中回收護清潔隊

中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢

快訊／台64線5車連撞畫面曝！大重機慘遭夾擊...騎士重傷搶命中

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬　助台南災後重建

靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

驚見白冰冰林口餐廳成端菜小妹！　主動邀老闆合照還被拒絕

【不會游泳的柴柴】下水後腳完全沒在動　水中飄移爸媽無奈笑XD

俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機急升空

俄大規模空襲烏克蘭　波蘭戰機急升空

在美國主導重啟俄烏和平談判之際，俄羅斯21日對烏克蘭發動7月中旬以來規模最大的空襲行動，派出574架無人機、發射40枚飛彈，造成烏克蘭一死多傷。由於俄羅斯攻擊範圍涵蓋烏克蘭西部城市利沃夫，波蘭戰機緊急升空保衛國家領空。

山友玉山東峰遭雷擊頭破見骨　14小時背下山

山友玉山東峰遭雷擊頭破見骨　14小時背下山

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

普丁見川普當天就開殺　烏遭連轟5天釀31死

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

俄無人機墜毀波蘭　距烏邊境僅百公里

270cm瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘　尾鰭受傷送成大救護

270cm瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘　尾鰭受傷送成大救護

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

