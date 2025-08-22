　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯出門遛狗！兇手公園埋伏連開12槍　他頭頸腹中5槍慘死

▲▼高雄左營行刑式槍殺，一男倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄左營行刑式槍殺，一男倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨6時許傳出槍擊命案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗時，在家門前突然遭人開槍狙殺，羅男當場身亡，警方正積極追緝兇手。根據警方初步調查，兇手共開12槍，羅男頭頸腹共中5槍，兇手疑與羅男有債務糾紛，因此開車埋伏在公園，待羅男出門遛狗時行兇。

警方初步調查，今早6時51分許接獲民眾報案，指稱文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中，員警到場查看，發現51歲的羅男頭部、頸部、胸部中彈，已經沒有生命跡象，立即封鎖進行採證。

警方表示，羅男是詐欺、竊盜通緝犯，與凶手疑似有債務糾紛。依據現場監視器畫面，兇手駕駛白色自小客車在羅男家旁的公園埋伏，待羅男早上6時許出門遛狗時下車與他談判，2人發生爭執，兇手對羅男開12槍，初步勘驗羅男頭部、頸部、胸部共中5槍。

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

兇手犯案後駕駛一輛白色自小客車逃離現場，目前正在全力查緝。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並動員警力全力追緝涉案車輛與犯嫌，將羅男手機交由鑑識科調查，深入釐清死者交友狀況、犯嫌犯案動機及相關共犯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」
快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息
快訊／南極德雷克海峽規模7.5強震！　深度10.8公里
出門遛狗慘死！　兇手埋伏公園連開12槍
檢舉魔王曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規
百萬網紅「北藝大校花」現身立院！　赴國會陳情
快訊／台中新光三越復業爆「1事卡住」　台北總部回應
黃仁勳：希望所有能源都有被探索機會　「核能」也是好選擇
許凱被爆「和女星開房被拍」！　于正怒發3聲明
快訊／停車場爆炸聲！車子變火球　尋獲一具焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

通緝犯出門遛狗！兇手公園埋伏連開12槍　他頭頸腹中5槍慘死

50歲男沒搭上公車超尬！司機離站等紅燈...他竟狂衝擋道攔車

槍手逃逸畫面曝！行刑式射殺高雄通緝男　開BMW急離現場

彰化「檢舉魔王」曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規

上班尖峰期！北市忠孝東路驚傳火燒車　駕駛緊急逃生

傳播女戀上人夫「是他太暖我才走心」　正宮氣炸反擊

移工剪刀刺室友原因曝　情侶檔鬥嘴！他勸架被嗆衝進房行兇

快訊／花蓮停車場凌晨傳爆炸聲！自小客淪火球　車內尋獲一具焦屍

科技老董帶女系統分析師「回家加班」辯公司沒冷氣　正宮獲賠60萬

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

【街頭鬥毆】大稻埕煙火上演情侶格鬥！　女子遭扯頭髮慘摔地

虞書欣爆霸凌

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

通緝犯出門遛狗！兇手公園埋伏連開12槍　他頭頸腹中5槍慘死

50歲男沒搭上公車超尬！司機離站等紅燈...他竟狂衝擋道攔車

槍手逃逸畫面曝！行刑式射殺高雄通緝男　開BMW急離現場

彰化「檢舉魔王」曝！8個月狂噴2800張　 一天「獵殺」12件違規

上班尖峰期！北市忠孝東路驚傳火燒車　駕駛緊急逃生

傳播女戀上人夫「是他太暖我才走心」　正宮氣炸反擊

移工剪刀刺室友原因曝　情侶檔鬥嘴！他勸架被嗆衝進房行兇

快訊／花蓮停車場凌晨傳爆炸聲！自小客淪火球　車內尋獲一具焦屍

科技老董帶女系統分析師「回家加班」辯公司沒冷氣　正宮獲賠60萬

超商周末優惠來了！7-11眾多商品買2送2、全家冰品買1送1

逼女房仲肉償　台北色保全「60歲出獄又犯案」！性侵前科超離譜

哥倫比亞「緝毒直升機」爆炸12警喪命！　疑遭毒梟無人機擊落

「劍魚」颱風可能明天生成　周日午後雷雨區擴大

英國在台辦事處參訪嘉義縣災害應變中心　加強國際合作

普發1萬進展加速！院會今逕付二讀　有望下週三讀

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末！血紅素剩2.6病危 淚謝愛妻「救了我一命」

再提醒823不可亮票　中選會：最高可罰20萬罰金

人妻陳屍森林！　丈夫家門前「拖行布袋」棄屍畫面被拍下

受刑人逼獄友口交摸鳥　色男上訴喊「是他抱我」想測謊遭打槍

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

社會熱門新聞

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／天道盟操盤「幣想」洗錢23億　士檢起訴14人

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

即／旗山1男陳屍公用女廁

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

獨／被綁肉票背景曝　詐酒店妹200萬挨告被盯上

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

即／汐止新台五路外勞打群架　

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

9嫌虐死少年　驚爆其中1人是海軍中士

高雄通緝男家門前遭槍殺　鄰曝行刑前異狀

更多熱門

相關新聞

高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

高雄通緝男家門前被槍殺　曾因製造假車禍詐保遭判刑

高雄市左營區文學路今（22）日清晨進7時許傳出槍響，51歲羅男在家門前突遭一名槍手接近，並以槍口抵住頭部及頸部等要害處擊發，導致羅男當場身亡。警方獲報趕抵現場時，槍手已經逃離，目前正在進一步循線追捕中。經了解，羅男曾犯詐欺等罪，遭法院判刑4年2月，也被高雄、橋頭地檢發布通緝。

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

高雄甲仙驚現「堰塞湖」下游居民怕爆

高雄甲仙驚現「堰塞湖」下游居民怕爆

高雄爆今年首例本土日本腦炎！男昏迷住院救治中

高雄爆今年首例本土日本腦炎！男昏迷住院救治中

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」

高雄早餐名店驚見「小強上桌開趴」

關鍵字：

高雄槍擊通緝

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

「籃球女神」綠島解放比基尼！　一轉側面激辣

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

金曲歌手謝震廷驚傳失聯！　友人求助「很多人在找他」

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

華爾街日報：川普政府不考慮入股台積電

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面