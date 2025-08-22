通緝犯出門遛狗！兇手公園埋伏連開12槍　他頭頸腹中5槍慘死

▲高雄左營行刑式槍殺，一男倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄市左營區文學路今（22）日清晨6時許傳出槍擊命案，51歲羅姓通緝犯出門遛狗時，在家門前突然遭人開槍狙殺，羅男當場身亡，警方正積極追緝兇手。根據警方初步調查，兇手共開12槍，羅男頭頸腹共中5槍，兇手疑與羅男有債務糾紛，因此開車埋伏在公園，待羅男出門遛狗時行兇。

警方初步調查，今早6時51分許接獲民眾報案，指稱文學路有一名男子中槍倒臥在血泊中，員警到場查看，發現51歲的羅男頭部、頸部、胸部中彈，已經沒有生命跡象，立即封鎖進行採證。

警方表示，羅男是詐欺、竊盜通緝犯，與凶手疑似有債務糾紛。依據現場監視器畫面，兇手駕駛白色自小客車在羅男家旁的公園埋伏，待羅男早上6時許出門遛狗時下車與他談判，2人發生爭執，兇手對羅男開12槍，初步勘驗羅男頭部、頸部、胸部共中5槍。

▲左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

兇手犯案後駕駛一輛白色自小客車逃離現場，目前正在全力查緝。全案由橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，並動員警力全力追緝涉案車輛與犯嫌，將羅男手機交由鑑識科調查，深入釐清死者交友狀況、犯嫌犯案動機及相關共犯。