快訊／台中新光三越傳9／27復業「因這1事卡住」　台北總部回應了

▲台中新光三越傳出9月27日復業開幕 。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

今年2月份發生氣爆的台中新光三越釀重大死傷，停業至今，經過超過半年的重建修復，新光三越將在9月底霸氣回歸，加入年度大檔周年慶戰場。已經有廠商接到消息，新光三越將在9月27日開幕、10月8日起預購、10月16日周慶開打。但又有消息說，低樓層安檢尚未通過，開幕日期仍有變數。新光三越則回應，新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。

依據廠商流傳出來的訊息，新光三越已經通知廠商，9月27日到10月7日進行開幕感謝慶、10月8日到10月13日6天進行預購、10月16日起周年慶。

不過，有廠商私下透露，9月27日恰巧是廠商續約合約新日期，但目前新合約都未簽，且低樓層安檢尚未通過，開幕日期還沒拍版定案。

對此，新光三越回應，台中中港店依整體整建修復至可供使用計畫」進行修復整建作業，各樓層將經由相關專業技師(單位)簽證，並經第三方公正單位審核完成，外牆修復與鷹架完成拆除，將依規申請恢復使用，若經核可後，預計9月底恢復營運。新光三越將以最高規格安全標準，提供顧客、員工與廠商一個安心、安全的生活與服務場域。