台中烤鴨店食物中毒300人受害！學生拉到穿尿布上課　業者道歉

▲台中北平金銀樓烤鴨豐原店爆發食物中毒，有300多人中鏢。市議員謝志忠今天召開賠償說明會協助店家以及消費者溝通對話，店家也出面鞠躬道歉。（圖／謝志忠提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市北平金銀樓烤鴨豐原直營店爆發嚴重食安事件，有300多人受害，衛生局驗出檢體發現沙門氏桿菌，有國中生甚至狂拉肚子超過40次，暴瘦4公斤，得穿紙尿褲才能上課。今(22)日台中市議員謝志忠召開賠償說明會，有數十位消費者代表出席，烤鴨業者也出面鞠躬向消費者致歉，讓受害者的權益首度獲得具體回應與保障，後續賠償機制亦正式啟動。

謝志忠說明，台中市衛生局早在六月份就接獲該烤鴨店食物中毒通報，當時檢體就有檢驗出沙門氏菌的反應，負責人遭移送地檢署；7月21日才易主經營重新開業，未料沒幾天又二度爆出集體食物中毒。

▲謝志忠協助烤鴨食安事件，今天召開賠償說明會，10多位受害者現身了解賠償機制。（圖／謝志忠提供）



謝志忠提到，目前統計有300多位消費者受害，並持續追蹤衛生局與消保官處理案件的進度，以確保民眾的食安與權益，經衛生局檢驗報告結果確認，該店部分檢體中驗出沙門氏菌，確定業者的法律責任，同時也透過消保官系統，釐清業者保險公司的有效責任。

另外，業者也說明，已透過委託公司初步確認賠償申請資格，只要有購買事實者，加上就醫證明(診斷證明書、收據、藥局買藥收據)，即可向委託公司提出申請。謝志忠強調，因已嚴重影響受害者的日常生活，業者應放寬認定，從優補償。