17歲少年遭虐殺棄屍！「頭到腳全是傷」死因曝光　尋獲時已開始腐爛

▲宜蘭頭城鎮山區驚見屍體。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者張君豪、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮21日驚傳棄屍案！一名17歲曾姓少年因積欠他人修車費2萬5千元，慘遭9人擄走，活活打死之後從新竹運往宜蘭棄屍。檢方針對曾姓少年遺體進行相驗，初判死因為全身多處內出血，引發多重器官衰竭休克亡。

根據警方初步調查，曾姓少年17日下午於新竹縣竹東鎮住家遭擄，雙方因2萬5千元的修車費爆發糾紛。9名犯嫌將曾姓少年押上車後載往尖石鄉活活打死，並於18日凌晨開2車前往頭城鎮一處山區棄屍，隨後9人鳥獸散分頭離去，謝姓主嫌於下山途中丟棄兇器，目前警方正在搜山找尋鋁棒中。全案因其中一名犯嫌20日晚間良心不安自行投案曝光。

據了解，謝姓主嫌與8名共犯中，共有4人為未成年少年，同夥向警方供稱，謝姓主嫌是以鋁棒毆打曾姓少年，其餘人等則是以徒手、腳踹方式虐打曾姓少年，由於17日曾姓少年已死亡，其遺體被尋獲時，已經開始腐爛。

檢方21日下午針對曾姓少年遺體進行相驗，發現死者從頭到腳都有傷勢，其中頭部、胸腹部有明顯棍棒所致的傷勢，其餘則是遭徒手、腳踹的毆擊痕跡，死因為全身多處內出血引發多重器官衰竭，進而造成曾姓少年休克亡。