中央大學聯手美國德州名校　引領台灣能源轉型與太空發展

中央大學積極推動國際科研合作，八月與美國德州兩所名校深化合作。校長蕭述三率團親赴德州大學奧斯汀分校經濟地質調查局（Bureau of Economic Geology, BEG）主持簽署合作意向書，攜手推進碳封存與地熱研究。同時，也與美國德州農工大學（Texas A&M University）交流合作，強化太空科學發展，拓展跨領域學術交流與人才培育。

蕭述三校長21日指出，中央大學作為台灣太空科學與技術研究的領航者，今年六月完成台灣首枚深太空輻射探測儀任務，首次參與國際登月計畫並刷新最遠飛行紀錄，顯示台灣在太空領域的實力。此次與德州農工大學的會談，除加強專業研究外，也將建立實質互訪機制，透過人員交流與學生培育，培養具全球視野的專業人才，推升台灣太空科技的發展。

中央大學同時與美國德州兩所名校合作，展現在能源永續與太空探索領域的雙軌布局。未來，這些合作不僅將深化學術研究與產業應用，也將提升台灣在全球能源轉型與太空科學發展的能見度，為環境永續與科技創新注入新的動能。

中央大學碳封存及地熱研究中心與德州大學奧斯汀分校經濟地質調查局合作，由蕭述三校長親自主持簽約，象徵兩校合作進入新階段。該局轄下設有14個研究中心與實驗室，其中「地熱研究中心（HotRock – Geothermal Energy）」與「墨西哥灣碳封存中心（Gulf Coast Carbon Center, GCCC）」在國際學術界享有盛譽。

自2025年初以來，雙方已展開多次交流與互訪，包含中央大學林殿順教授率團赴美進行學術交流，以及該局副局長暨地熱研究中心負責人 Kenneth Wisian 教授於今年4月回訪中大。國科會副主委林法正也於六月率領台灣產官學研專家造訪 GCCC，為合作奠定更堅實的基礎。

目前已規劃具體合作計畫，包含德州大學碳封存中心研究人員參與國科會碳封存計畫，共同進行桃園碳封存試驗場的三維地質模型建置與封存量研究；此外，Wisian 教授也將擔任中央大學地熱探勘計畫的顧問。蕭述三校長強調，台灣自2021年宣示2050淨零碳排以來，再生能源與碳封存都是重要路徑，兩校的合作將加速台灣在關鍵淨零技術的突破與應用。

除能源與地質領域，中央大學也積極推動太空科學合作。蕭述三校長率領研發長羅夢凡、國際長張中白與主任秘書李宇翔等主管拜訪美國德州農工大學。該校是美國太空科學與科技重鎮，也是國際合作聯盟 UAAT 的重要成員，與中央大學在太空研究有深厚基礎。去年九月，德州農工大學副校長 Joe Elabd 博士曾率團訪台，雙方進行深入交流；今年8月初，該校代表團再次到訪中央大學，成員橫跨語言學與生物等多個領域，展現跨領域合作的高度意願。