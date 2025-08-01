中央大學10主管履新　劉倩伶接任中大壢中校長

▲中大壢中新任校長劉倩伶（右）。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學8月1日舉行114學年度新卸任行政主管交接典禮，包括中大壢中新任校長劉倩伶在內，共有10個單位主管完成交接儀式。值得注意的是，女性教師擔任主管的比例，有較往年提升的趨勢。中央大學蕭述三校長感謝卸任主管們的辛勞，期許新任主管以熱情持續帶來創新。

中央大學蕭述三校長認為，當前高等教育面臨諸多挑戰，包括研發推進、教學創新和校務經營等，需要全體教職員的共同努力。而大學最重要的任務是「培育人才」，希望透過大家的努力，讓中央大學能夠持續向前邁進！

▲中央大學114學年度新卸任行政主管交接典禮。（圖／中央大學提供）

新任的中大壢中劉倩伶校長，英國羅浮堡大學運動教育碩士，在壢中服務長達26年，曾任體育組長、訓育組長、活動組長、學務主任和秘書等要職，具跨領域行政統籌能力，深獲師生肯定。

新任的中大壢中人文藝術中心謝佳娟主任，英國牛津大學藝術史博士，研究專長為西方近現代藝術史、收藏展示史與印刷文化。還有：包括：哲學研究所黃雅嫺所長、數學系李明憶主任、機械工程學系主任暨能源工程研究所所長陳怡呈、財務金融學系黃瑞卿主任、人力資源管理研究所陳明園所長、會計研究所顏如君所長、客家語文暨社會科學學系張翰璧主任和生命科學系葉靖輝主任。