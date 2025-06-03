【廣編】薛仕凌拿好底氣無懼挑戰！5倍人蔘濃縮精華　薛仕凌揭好精神秘訣

▲薛仕凌拿好底氣無懼挑戰！

圖、文／佳格提供

實力派藝人薛仕凌一直以來縱橫音樂、主持和戲劇等領域，從不為自己設限，以行動展現跨界蛻變的勇氣！而在忙碌的生活中，他也不忘及時補充關鍵營養，維持好精神，才能為每一次的挑戰注滿底氣，全力以赴！也因為這樣，薛仕凌比任何人都更希望鼓勵年輕族群勇於挑戰、定義自己的故事，成就屬於自己的每一種可能！這次他宣布擔任桂格「5X人蔘濃縮精華飲」代言人，正是希望能傳遞桂格5X人蔘「拿底氣，前進無限可能」的品牌精神！（薛仕凌「桂格5X人蔘濃縮精華飲」廣告：https://reurl.cc/RYoAED）

無論是穿梭片場、錄音室，或主持棚，緊湊高壓的工作步調下，薛仕凌總是習慣在開拍前或通告轉場間，帶上一包桂格5X人蔘濃縮精華飲。方便攜帶的15ml小包裝，只需一撕一飲，就能快速補充濃縮人蔘精華，讓他隨時隨地精神「補位」，保持最佳狀態！

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