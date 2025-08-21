玻璃容器等3類廢棄物藏血光　埔里9／1起每周一集中回收護清潔隊

▲埔里鎮公所清潔隊員張育彰分享工作受傷流血經驗。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為維護第一線清潔隊員工作安全，埔里鎮公所宣布自9月1日起訂每週一為「回收安全日」，呼籲鄉親盡量將易破損會造成人員割、刺傷風險的廢玻璃容器、廢日光燈管與燈泡及廢棄小型家電等3大類物品，裝入透明袋子、紙箱或原有燈管紙套，統一集中於週一垃圾清運日交付資源回收車人員，讓回收作業更安全順暢。

鎮公所指出，清潔隊承擔全鎮垃圾清運與資源回收重責，隊員風吹日曬雨淋都是日常，作業環境更暗藏危機：看似普通的袋子、箱子若混雜玻璃或燈管等易碎物品，除難以察覺，就算戴了手套，仍可能不慎遭碎片「暗算」，輕則流血、重則得送醫縫合，血淋淋的場景在其工作中經常上演，隊員張育彰的左手食指指結處日前即被劃傷，也有隊員手腕處受傷、整隻手臂鮮血淋漓。

鎮長廖志城提供鄉親簡單的回收小撇步：在回收廢玻璃容器時先將內容物清空並洗淨，使用可辨識內容物的透明袋子或紙箱集中，再單獨交付資源回收車，避免與其他回收物混在一起搬運時因碰撞碎裂，造成清潔隊員刺、割傷；含有汞等有害物質的廢日光燈管與燈泡在拆卸時，也應避免撞擊並妥善存放或置入原有保護紙套中，以免破裂、汙染環境，也可能傷害清潔人員的眼睛與呼吸道；至於行動電話、電熱水瓶、電磁爐、掃地機器人、飲水機、吹風機、烤箱、電暖爐、收錄音機等廢棄小型家電，也應集中回收，避免金屬或破損零件傷人。

埔里清潔隊長陳俊宏強調，其他週三、五、日的垃圾清運日，原則還是會收取這3類物品，但特別提醒民眾遵守回收原則，若未單獨分開，或交付回收車時未使用可辨識的袋子或箱子，可依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰；廖志城表示，民眾主動將危險物品妥善分類包裝後回收，不僅環保，也能讓清潔隊員減少受傷風險，更是一種善行與功德。