20萬支票差點燒掉！清潔隊急翻垃圾山　15分鐘神奇尋回

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名張姓民眾昨天（12日）大掃除時，不小心把一張價值20萬元的支票夾在廢紙盒裡，連同其他回收物一起丟進垃圾車，直到今(13日)才驚覺「支票不見了！」他急得滿頭大汗，立刻衝到鎮公所清潔隊求救。沒想到在清潔隊員的協助下，只花了短短15分鐘就從堆積如山的回收物中奇蹟般找回支票，讓張先生感動得差點哭出來。

今天一早，和美鎮公所清潔隊接到張先生焦急的電話，表示自己昨天整理家裡時，不小心把一張20萬元的支票夾在廢紙盒裡，連同其他紙類一起丟進了回收車，直到今天要用錢時才發現支票不見了！想到可能已經被當成垃圾處理掉，他急得像熱鍋上的螞蟻，趕緊向清潔隊求助。

接到報案後，清潔隊立刻組成「尋寶小隊」，先調出昨晚回收車的行駛路線和收運時間，鎖定可能存放的區域。由於和美鎮清潔隊的回收車和回收袋都有完善的編號管理系統，確認張先生的回收物是由「8號車」載運，隊員們馬上集中搜索8號回收袋。近10名隊員頂著悶熱的天氣，在成堆的紙類中仔細翻找，每個紙盒、紙袋都不放過。

經過大家努力，短短15分鐘後，隊員們就在一疊被壓扁的紙盒中，發現了那個「藏有20萬的寶盒」。張先生一看到那個熟悉的紙盒，立刻大喊「就是這個！」當他親手打開盒子，確認支票完好無缺時，臉上瞬間從焦急轉為狂喜，激動的說「真的太感謝你們了！我以為這筆錢肯定找不回來了，你們簡直是我的救命恩人！」

和美鎮清潔隊長葉木樹表示，這次能這麼快找到遺失的支票，全靠平時落實的回收車編號管理系統，才能迅速鎖定目標。他也提醒民眾，丟棄回收物前一定要再三檢查，特別是重要文件或貴重物品，避免類似情況發生。