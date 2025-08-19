親子活動、夏令營、植物交流...詐騙廣告樣態逐漸生活化

▲刑事局長周幼偉與北檢主任檢察官曾揚嶺、藝人黑面林郁順共同出席打詐儀表板記者會。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局19日上午公布「165打詐儀錶板」最新統計。刑事局長周幼偉表示，今年7月全國平均每日受理530件詐騙案，財損2億7551萬元，較去年8月分別下降23%與38%。其中，假投資詐騙降幅最為顯著，7月每日平均僅87件，財損1億3779萬元，較去年同期件數與金額均減逾五成，顯示打詐策略與識詐意識逐步發揮成效。

刑事局指出，網路購物詐騙則持續上升。7月每日平均受理90件，較前月74件增加21%。詐騙集團多利用社群平臺刊登熱門商品廣告，引誘民眾點擊仿冒購物網站，再以「限時促銷」、「最後現貨」等話術迫使下單。隨後假冒客服，以「訂單延誤」、「重新付款」、「退款失敗需補費用」等理由進行二次詐財。

假檢警詐騙雖案件數不及投資詐騙，但財損金額居高不下。統計顯示，今年1至7月共受理3114件，財損高達62.05億元，平均每件損失逾199萬元。近期更出現利用AI深度合成技術仿造警局背景與制服人員，透過視訊製作「假筆錄」或傳送偽造公文，營造權威假象，再以「偵查不公開」、「帳戶涉案需監管」等理由施壓，迫使民眾交付金融卡、密碼或現金。部分被害人即便在銀行遭行員關懷提問，仍依照詐團指示謊報用途，導致錯失攔阻時機。

周幼偉藉記者會呼籲民眾，詐騙廣告樣態逐漸生活化，不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」的投資訊息，而是假借送貨員招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等名義，誘使加入特定群組，再進一步引導進行投資詐騙或竊取個資。「165打詐儀錶板」也新增「最新詐騙廣告態樣」專區，協助民眾及時掌握最新詐騙手法。

]

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺出席表示：「偵查不公開」是為避免證據滅失與保障當事人權益，檢警不會透過電話或通訊軟體要求交付財物。資深演員林郁順（黑面）也出席活動，提醒大眾應提高警覺，避免落入陷阱。

刑事局分析近期詐團犯罪趨勢，近期發現詐團假冒「普發現金1萬元」名義，發送含惡意連結的簡訊，誘導民眾登入假網站填寫個資，再以「驗證」理由竊取金融帳戶與信用卡資訊，提醒各界注意以免造成財損。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥 檢警釐清有無加工自殺



獨／汐止夫妻雙亡今相驗 「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊



北市罷團驚傳遭暴力攻擊 男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕