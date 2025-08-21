高報酬、假官員、視訊戲　屏東阿甘局長揭詐騙3大陷阱

▲甘炎民局長接受警廣高雄台訪問。（圖／屏東縣政府警察局提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局長甘炎民接受警廣專訪時提醒，詐騙集團常以「高報酬投資」或「高薪求職」等話術設局，甚至假冒政府機關恐嚇民眾。他強調天下沒有穩賺不賠的行業，遇到太好康的機會一定要多查一分、多想一秒，並善用「打詐儀錶板」提升防詐意識，守住辛苦血汗錢。

甘炎民局長表示，從接觸詐騙話術開始，到用手機視訊通話全都是詐騙集團設計的一場戲，詐騙不像電影裡演得那麼誇張，它常常是一句看似關心的話、一個聽起來很合理的要求，就會突破我們純真善良的心防。

面對千變萬化的詐騙案件，為了撕開詐騙假面，甘炎民局長接受警察廣播電臺高雄分臺專訪，語重心長地提醒鄉親，網路上自稱「投資專家」或「理財達人」的人，常以高報酬為誘因，誘騙民眾將資金轉入不明帳戶，實際上是詐騙集團的慣用伎倆，天下間「沒有穩賺不賠的行業，只有騙子才會說保證讓你獲利」、「只要多一分警覺，就能少一分遺憾。」呼籲大家一起來守住辛苦賺來的血汗錢。

他說，現在詐騙集團會鎖定社會新鮮人，透過「高薪、免經驗、包吃包住」等話術吸引點擊，用一步步的連環套路讓求職者交出個資、提款卡、電話門號，甚至被騙出國從事非法行為，等到家人收到求救訊息時，往往已經太晚，「看到太好康的機會，一定要多想一秒、多查一點」，最近常有鄉親會接到假冒政府機關的詐騙電話，像是健保局、地政事務所，或自稱警察或檢察官的身分進行威脅性詐騙，說我們或家人涉刑事重罪，或房產登記資料有誤要進行認證或要監管帳戶等等，這些都是騙術的連環計，千萬不要相信。

「接到可疑電話，先不要慌，掛掉再查證，才是保護自己的最好方式。」，期望鄉親們要多加利用「打詐儀錶板」網站，瞭解最新詐騙案例與手法，提升自我防詐意識，才能避免成為下一個詐騙受害者。