「假檢警」老梗再出！高雄警及時介入　成功攔阻婦人150萬定存

▲高雄岡山區一名婦人，日前落入假檢警的詐騙老梗，被行員發現報警，經警方勸說下，成功阻詐保住150萬積蓄。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

又是「假檢警」詐騙手法！岡山分局警方日前接獲郵局報案，指出一名婦人要解除150萬定存，驚覺有異，通知警方到場處理。婦人還一度以要修繕房屋為由，但經員警分析勸說下，她才驚覺受騙，成功攔阻詐款，替婦人保住辛苦的積蓄。

岡山分局梓官分駐所於12日中午接獲梓官郵局通報，一名71歲陳姓婦人疑似遭遇詐騙，急欲解除定存150萬元。郵局行員察覺異狀，迅速通知警方到場。據了解，陳姓婦人日前接獲自稱「台北戶政事務所」的來電，對方謊稱她涉入詐騙金流，並轉接「假警察」進行視訊報案。

▲詐騙集團常冒用檢察官、警察或政府機關名義，聲稱民眾涉入刑案或金流異常，進而要求匯款或交付財物。（圖／記者吳世龍翻攝）

陳婦信以為真，依指示前往郵局準備解除定存。員警到場後，婦人還以資金要修繕房屋為由誆騙，但經與其兒子確認，家中並無此事。警方進一步檢視婦人手機，發現其與詐騙集團的對話紀錄，揭露真相。婦人這才驚覺受騙，感謝員警及時阻止，守住多年積蓄。

警方提醒民眾，「假檢警」詐騙是目前最常見的手法之一，詐騙集團常冒用檢察官、警察或政府機關名義，聲稱民眾涉入刑案或金流異常，進而要求匯款或交付財物。警方呼籲，若接獲此類可疑來電，務必保持冷靜，切勿依指示操作或轉帳，並應立即撥打110或165反詐騙專線查證，避免辛苦積蓄遭詐。