「每日報酬1.2萬」他淪詐團車手　代價要關1年7個月

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子去年9月間加入詐團擔任面交車手，並在同年10月協助詐團向受害者收取100萬元贓款，事後獲得6000元報酬；他挨告之後坦承犯行，並表明自己每日的報酬是1萬2000元，案發當日一共成功取款2次。南投地院法官日前審理之後，依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處陳男有期徒刑1年7個月。

▲陳男加入詐團擔任車手。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男在去年9月間加入詐騙集團，該詐團的成員透過臉書刊登虛假的投資廣告文章，等到受害者被文章內容誘惑並主動聯繫，再以「下載投資APP依指示操作便可獲利」等話術，誘導受害者答應交付100萬元投資金。

接著，詐團指示陳男前往面交地點與受害者碰面，陳男抵達現場之後，自稱是某投資公司的經辦人員，受害者沒有起疑，當場便將100萬元交給他。隨後，陳男將贓款藏到某咖啡廳的廁所水箱上面，完成之後便獲得6000元報酬。

事後受害者發現被騙，憤而報警，警方很快便循線找上陳男。陳男對於上述犯行均坦承不諱，他還在偵查過程中供稱，自己每日的報酬是1萬2000元，案發當日一共成功取款2次。

南投地院法官認為，陳男擔任詐團車手，行為確實不該，但考量到他犯後始終坦承犯行，態度非惡劣，符合洗錢防制法的輕罪減刑事由，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年7個月，全案仍可上訴。