新光三越小北店還沒開張就被冒名詐騙　兜售香水、離子夾全是假

▲新光三越小北店遭不肖人士冒名開設假粉專，販售各類商品詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南即將開幕的新光三越小北店，竟然被不肖人士冒名詐騙！近日有假冒「新光三越小北店」的 Facebook 粉絲專頁投放廣告，兜售香水、離子夾、調理機、鍵盤等商品，新光三越公司發現後，立刻向台南市警五分局報案，並在官方粉專嚴正澄清。

▲新光三越小北店官方粉專緊急公告澄清，強調「沒有賣香水、離子夾」。（圖／翻攝新光三越官方粉專）

新光三越小北店在公告中強調：「我沒有賣路威香水，也沒有賣離子夾！」並指出該粉專並非公司設立，已侵害商標權與相關權益，強調將持續追究。館方提醒消費者，切勿隨意點擊來源不明的連結或留下個資，以免遭到詐騙。

▲台南市警五分局已成立專案小組追查詐騙集團，提醒民眾網購要提高警覺。

台南市警五分局公園派出所所長王瑞勳表示，警方已接獲報案並成立專案小組，積極追查背後不法集團。警方也呼籲，民眾上網購物時要注意粉專成立時間與追蹤數，如發現可疑，應立即撥打 165 反詐騙專線或 110 警方報案，共同守護財產安全。

