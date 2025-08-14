轟政務官行政不中立沒規範　吳宗憲嗆：立法院直接立專法

▲立委吳宗憲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨近日推動大罷免，許多宣講場合綠營政治人物都會上台助講，針對政務官行政中立議題，國民黨立委吳宗憲今（14日）在質詢時問銓敘部部長施能傑，政務官行政中立專法何時出爐？施能傑指出，「公務人員行政中立法」已有相關規範；但吳不滿近日太多政務官行政不中立，他說，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推專法，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。

立法院司法及法制委員會今邀請銓敘部部長施能傑等，就「政務人員應否及如何遵守行政中立原則、行政機關於選舉罷免期間應為如何之宣導與落實」進行專題報告。

吳宗憲質詢時先表示，衛福部次長呂建德於726罷免投票隔日，在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」，暗諷在野黨是匪。吳宗憲問這言論是否適當，施能傑說「我不認為適當」；考試院秘書長劉建忻也表示，不同政黨有不同政治立場，但在互動、措辭上，政務官要有更多自制。

吳宗憲表示，根據公務人員行政中立法，不是政務官不用中立，而是政務官、事務官性質不同，要另立專法。施能傑回應，所有拿政府薪水的人都一定要守法，行政中立法講的是政治活動的參與，對公務人員要求沒有黨派之分，不可以積極參與政治活動，但是對政務人員，不同國家不會用公務人員標準看待。

吳宗憲追問，政務官相關的專法出來了嗎？何時出來？施能傑說，行政中立法是十幾年前立的，行政中立法對於政務首長也有其應遵守義務，那是第14條，如果是政務人員涉及選舉、政治活動參與，那是在「公務人員服務法」，一般性的規範。

吳宗憲說，如果考試院、銓敘部都不推的話，立法院直接推，因為實在無法放任，很多政務官被質疑都解釋沒有行政中立的問題，推草案的怠惰不能成為政務官推卸責任的理由。

施能傑表示，行政中立法絕大多數規範的是政治活動行為，政務首長或是民選行政首長對於其政治活動行為的管制，應是限於不能在上班時間，使用公共資源，其他對公務人員更細的規範則不見得適合。他再指出，任何有關法律，譬如行政中立法適用各級政府，如果訂法，適用對象一定是從中央到地方政府，樣態非常多，真的需要更多討論，委員可以多多討論。

