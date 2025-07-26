體驗宣恩「龍遊貢水」後　許舒博直呼「淡水河可以借鏡」

記者陳冠宇／宣恩報導

近年打出「浪漫宣恩」口號的湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣，在貢水河上開發「龍遊貢水」旅遊項目，讓遊客在竹筏龍船上可以邊看夜景、邊賞表演。商總理事長許舒博體驗後直呼，台北的淡水河也能借鏡宣恩的旅遊開發。

宣恩縣是一座山區小城，近年來致力於推動貢水河夜景的旅遊資源，包括「龍遊貢水」的竹筏、烏篷船、水上夜宴以及水上飛人、水上火壺、打鐵花等體驗和觀賞項目。

花船主持人麻亮受訪表示，竹筏龍船總長超過270公尺，可提供128名遊客同時搭乘，大約是35條竹筏連接而成，推進力主要來自於龍頭上的動力系統，後面則需要透過船工支撐方向。

據了解，竹筏龍船的靈感來自「一夜魚龍舞」，這源於宋代詞人辛棄疾的創作《青玉案·元夕》，上闋為：「東風夜放花千樹。更吹落，星如雨。寶馬雕車香滿路。鳳簫聲動，玉壺光轉，一夜魚龍舞。」形容元宵節絢麗多彩的熱鬧場面。

麻亮介紹，在每日夜幕降臨之後，遊客能在龍船上欣賞到具有土家風味的演出，同時在貢水河上還能看到千年的非物質文化遺產，包括打鐵花、九龍噴火等表演。

▲湖北宣恩「龍遊貢水」。（圖／記者陳冠宇攝）

體驗竹筏龍船之後，商總理事長許舒博受訪表示，文旅產業是綠色產業，可帶動的經濟效益不比一般產業來得低；湖北很多地方的文旅產業這幾年蓬勃發展，他也從宣恩看到，「一個江就可以把它做成這樣的一個畫面，而且讓這麼多人能夠到這個地方來旅遊」，更帶動就業市場。

許舒博說，全世界觀光客若到此旅遊，相信會帶來不少商機，也可帶動整體內需市場的提升。他說，感覺湖北確實與過去變化非常大，這幾年地方政府對文旅產業領域特別重視，「我想這是一個好事」。

被問及湖北文旅產業有無台灣能借鏡之處，許舒博直言，台灣也有相同的場域，「但是我們真的沒有好好去用心」，比如台北的淡水河，也可以建造成像（宣恩）這樣的美景，晚上讓更多人來旅遊，「這是我們可以借鏡的地方」。

許舒博補充，雖然台灣沒有大陸的大山大水，但是我們可以精緻、小而美，然後許多元素放進去，「我想它所體現出來的是完全不一樣風采」。

▼遊船時可一邊欣賞打鐵花表演。（圖／記者陳冠宇攝）