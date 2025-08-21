富二代肢解女會計！　「江子翠分屍案」揭48年始末

▲富二代肢解女會計 「江子翠分屍案」48年來始末。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

48年前，新北板橋江子翠附近發現1袋屍塊，1名砂石廠工人在大漢溪畔發現1個不明塑膠袋，好奇打開一看，結果看到1條手臂、1塊塊人體殘肢，嚇得連滾帶爬離開現場向警方報案，因發現屍塊的地點位於板橋江子翠地區，媒體都以「江子翠分屍案」為題，進行詳細報導。

▲江子翠分屍案凶手林姓男子（圖）最終遭法院判處死刑定讞。

由於當年還沒有DNA檢驗技術，屍塊長期浸泡水中，早已腐爛，警方只能用最傳統的方法，就是把1塊白布鋪在地上，再將殘肢放在白布上，試圖拼湊死者的身體特徵，剛出名不久的法醫楊日松還特別拿起屍塊仔細端詳，想確認凶手是用何種凶器分屍，但死者身分不明，案情始終無法突破。

▲江子翠分屍案轟動全台，當年報紙天天報導此案的最新進度。

直到案發第43天，死者頭顱右臉突然浮現1顆黑痣，警方比對失蹤人口照片，鎖定張姓女子遇害，並在其租屋處找到林姓男子的徵才廣告，也在林男住處發現張女的指紋等關鍵證物，林無法狡賴，坦承誘騙張到住處應徵，性侵未遂，殺人分屍、棄屍。

▲張姓女子手寫的應徵資料，出現在凶手住處，成為破案關鍵。

林男坦承企圖非禮張女不成，才會將她活活掐死。為了方便棄屍，林決定分屍，但又擔心鮮血噴濺在自己的身上，會留下跡證，決定先用滾水把張的屍體燙熟，再用菜刀把張的頭顱切下，之後肢解手腳及身體。

▲江子翠分屍案引發關注，警方破案時特別擴大召開記者會。

雖然屍體被燙過，但仍流出不少血，所以林還是用了大量自來水沖洗。犯案後，林幾乎夜夜夢見死者索命，嚇到不敢吃肉，最終遭判死刑定讞，定讞8天後槍決伏法。

▲江子翠分屍案轟動一時，甚至還被拍成電影。

