生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中風爸看3次中醫「被收27萬」！台中女看收據傻了：我不懂行情嗎

▲▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

記者柯振中／綜合報導

台中大里一間中醫診所，遭家屬質疑中風放血治療收費過高。患者三次就診共花費27萬5900元，其中兩次藥材費用超過10萬元，收據未蓋章更引發爭議。消息曝光後引起網友熱議，台中市衛生局已介入調查，將釐清是否涉及不當收費。

家屬指出，7月24日首次就診即付5萬4250元，包括藥帖藥水5250元，以及「八寶」14份合計4萬9000元。7月31日再診金額升至11萬4700元，8月15日回診費用也達10萬6950元，三次總額逼近28萬元，讓家屬直呼「看了怪怪的」，甚至質疑起自己是否不懂行情。

▲▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

不少網友留言批評收費離譜，質疑藥材是否「鑲金」，也有人提醒「放血並非主流醫療」。部分民眾則認為藥材價格確實逐年上漲，「八寶」屬珍貴中藥，單價偏高並非不可能，但強調診所應事前告知，避免糾紛。

▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼看3次中醫被收費27萬多元，台中女感到相當困惑。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

台中市衛生局對此回應，醫療機構必須依規定開立明細收據，雖無強制要求蓋章，但若查有超額或巧立名目收費，最高可處25萬元罰鍰。目前已派員稽查，調查結果將決定診所是否涉及違規。

 
08/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

中醫台中收費中風爭議

