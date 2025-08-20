　
地方 地方焦點

光電板建置疑有缺漏　桃園埤塘停止「種電」四大原則設置光電設施

▲桃園埤塘停止「種電」四大原則設置光電設施

▲全台第一口光電埤塘在桃園。（市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

埤塘是桃園獨特的地景特色，全市有逾千口埤塘，被逾為「千塘之都」。桃園市政府推動綠能政策發展，民國106年於新屋區北湖國小旁12-14號池，設置全台第一口光電埤塘後，陸續在多口埤塘「種電」，然隨著光電埤塘受到熱議，市府於20市政會議宣布，光電板建置疑有缺漏，未來桃園將以四大原則作為光電設施的設置指引。

張善政市長指出，桃園市已停止於埤塘及公有土地上設置大規模光電設施，目前僅發電量有限的屋頂型空間尚可使用，以避免光電廢棄物處理難題造成環境負擔。市府日前並指示環保局針對太陽能板的設置，召開專家學者會議，檢視相關規範與安全檢查機制，在中央法規基礎上，進一步加強地方的規範。

▲桃園埤塘停止「種電」四大原則設置光電設施

▲光電板建置疑有缺漏，桃園將以四大原則作為光電設施的設置指引。（圖／市府提供）

環保局指出，桃園未來將以四大原則作為光電設施的設置指引。首先，設置區位管理：排除山坡地、環境敏感區、陳抗區等不適合地點，避免生態衝擊及民眾反彈；其次，安全與維運：推動第三方安全檢查與定期健檢機制，確保既有設施結構安全；第三，廢棄模組處理：提前規劃廢棄或災損光電板的處理及暫存場地，並推動再利用；最後則是社會參與與透明：導入環社檢核及社區溝通機制，讓民眾更瞭解設置過程。

環保局強調，桃園的指引並不是要取代中央規定，而是希望能補強安全、環境與在地管理，讓再生能源發展能更穩健。

副市長蘇俊賓表示，本次風災衍生的受損太陽能板至今尚未處理完畢，顯見其末端回收處理機制仍有挑戰，未來在設置時即應依據風險管理機制建立門檻及規範，考量是否位於環境敏感區及其抵抗極端氣候威脅的因素嚴格把關。

另外也建議善加利用空污擴散模擬結果，掌握各區不同季節的空氣品質，並釐清電廠排放污染物對周遭範圍的影響程度，將相關數據提供予市府及台電公司交流平台參考，共同因時因地研擬特定季。

GD公開戴「阿嬤頭巾」真相
50歲高階主管「話都說不清」竟是失智　1習慣是元兇
74萬YTR：我要暫時忘掉一切，要休息了
新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

賴清德視察掩埋場太陽能光電設施

賴清德視察掩埋場太陽能光電設施

行政院長賴清德23日到台南市視察「悠然綠園安養暨長期照顧中心」、「竹溪水環境改善計畫」及「城西零期垃圾掩埋場之地面型太陽光電發電設施」，對台南市長照2.0及前瞻基礎建設的積極與用心表示肯定。

