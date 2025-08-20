　
地方 地方焦點

高溫導致溶氧量偏低？　桃園溪海里賴厝橋下大片魚屍漂浮

▲桃園溪海里賴厝橋下發現大量魚屍

▲溪海里賴厝橋下發現大量魚屍，加派機具和人力清理。（圖／擷取自劉健勳臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區溪海里賴厝橋下，發現大量死魚，疑天熱高溫，缺氧而死！因魚屍傳出陣陣惡臭，溪海里里長劉健勳表示，經通報市府環保局、水務局，已派員清理雙溪口溪沿線（中壢區月眉路三段雙叉港橋至下游大園區和平西路一段和平橋）的死亡魚隻，以維護環境品質。

該起溪海里雙溪口溪，出現大量魚屍事件，劉健勳里長在臉書PO文，引發居民關切。劉里長表示，追蹤水務局處理進度，20日已加派機具和人力，於和平橋設置攔截網，再由上游清理下來，因數量龐大，已經儘速處理中。

▲桃園溪海里賴厝橋下發現大量魚屍

▲賴厝橋下大量魚屍。（圖／擷取自劉健勳臉書）　

而根據環保局回覆：溪海里賴厝橋有死魚一案，該局於8月19日至現場勘查，目視雙溪口溪有魚隻死亡情形，尚有部份體型較小魚隻存活且呈浮頭缺氧狀，現場取樣檢測張厝溪水質pH7.5、水溫31.1℃、導電度488.7μs/cm、溶氧0.4mg/L、重金屬銅及鎳未檢出、COD kit約0-2pmg/L、以燒杯檢視水色呈透明微黃色，除溶氧量偏低未有其餘水質異常情形。

而該局人員至上下游沿線巡查，查死亡魚隻分佈於中壢區月眉路三段（雙叉港橋）至下游大園區和平西路一段（和平橋），沿線皆見有魚隻浮頭缺氧瀕死情事，初步研判為溪水溶氧量過低導致部份魚隻死亡。

08/19 全台詐欺最新數據

