推動氣候變遷減緩調適　雲林完成促進淨零永續自治條例草案

▲雲縣府積極研擬「雲林縣促進淨零永續自治條例(草案)」，召開跨局處暨專家學者諮詢會議。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化雲林縣推動氣候行動與永續發展的法制基礎，雲縣府積極研擬「雲林縣促進淨零永續自治條例(草案)」，8月14日召開跨局處暨專家學者諮詢會議，委由中正大學法律學系系主任廖宗聖教授，針對草案制定重點及條文內容進行說明，並邀請專家學者進行意見交流，作為條例精進的重要參考依據。



為使條文內容符合在地性需求、具前瞻與可執行性，作為引導雲縣府行政機關、工商產業與在地縣民共同參與淨零轉型的重要政策工具，特於會議邀集包括虎尾科技大學生物科技系羅朝村教授、雲林科技大學產學與智財育成營運中心翁萬德副主任、虎尾科技大學永續發展暨社會責任處鄭百佑副教授，針對氣候治理、產業轉型及永續發展等面向提出具體建議，協助條例更貼近本縣推動淨零永續的實際需求，後續將持續滾動檢討並辦理社會溝通作業，以符合淨零排放關鍵戰略之公正轉型意涵。



雲縣府計畫處李明岳處長表示，「雲林縣促進淨零永續自治條例」未來將成為推動本縣淨零轉型的核心依據，此次專家諮詢會議所匯集的專業意見，將成為條例內容調整與完善的重要依據，未來縣府將持續秉持開放態度，廣泛蒐集各界建議，並在法制推動與政策落實間建立緊密連結，確保條例能兼具前瞻性與可行性，引領雲林邁向淨零永續的目標。

