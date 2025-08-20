現場畫面曝！國1桃園「轎車淪火球」狂燒　同事3人驚險逃生

記者沈繼昌、黃資真／桃園報導

國道1號南向54.3公里處桃園路段今(20日)中午12時12分發生火燒車！45歲許姓男子駕駛自小客車，搭載2名同事行經事發地點時，車身突然不明原因起火燃燒，3人見狀連忙逃下車報警，所幸3人皆無傷，也未波及他車，稍早消防人員趕赴現場灌救後已經撲滅，詳細起火原因還有待釐清。

▲國1桃園段發生火燒車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）



警消說明，45歲許男見車身莫名起火，連忙將車停靠路肩，與後座2名同事下車逃生，消防局獲報派遣6車13人趕赴搶救，到場時車輛已全面燃燒，宛如「火球」狂燒，隨即封閉外側2道處理，黑煙不斷飄竄，畫面十分驚險。

所幸消防人員迅速在12時42分撲滅完畢，無人傷亡，也未波及他車，詳細起火原因仍待消防進一步鑑識釐清。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。