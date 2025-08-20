彰化驚見「消防栓住水晶宮」成最熱門打卡點　真相曝光

▲彰化藝術館前的消防栓意外爆紅。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市熱門的彰化藝術館前廣場，最近出現一個超吸睛的「消防栓」一座被巨大透明壓克力箱完整罩住的消防栓，箱子上還用紅字寫著「消防栓」三個字。這個奇特景象讓散步的民眾和遊客看了滿頭問號，有人以為是前衛的裝置藝術，也有人猜是保存古蹟，甚至成為打卡熱門景點。

這座消防栓就矗立在廣場人行動線中央，外觀充滿歷史痕跡，鏽跡斑斑，整體被一個透明壓克力箱牢牢罩住，箱體上還特別標註了「消防栓」字樣，行經的遊客都會好奇拍照打卡，狂猜「這是裝置藝術？還是骨董嗎？」

▲彰化藝術館前的消防栓意外爆紅。（圖／民眾提供）

針對這個引發熱議的「廣場奇觀」，彰化縣消防局解釋。這支消防栓確實是「骨董級」的老前輩，實際年份已不可考，推測至少矗立數十年以上。由於廣場經過多次整修，這支消防栓的位置變得特別突出，確實經常有民眾不小心踢到或撞到，甚至發生過民眾夜間散步撞傷的意外。

為了解決這個安全問題，才特別訂製了這個透明的壓克力防護箱，將整個消防栓罩起來，並標示文字提醒。消防局也補充說明，這支老消防栓因為年代久遠內部早已生鏽，周邊區域已有其他現代消防栓完整取代其功能，它實際上已經「光榮退休」，失去了出水的功能。

雖然設置保護箱的初衷單純是「公共安全」，卻意外讓這個老消防栓成為廣場上最吸睛的焦點，不少年輕人特地來拍照打卡，台水公司也已注意到這個現象，將派員前往會勘，評估這支已退役的消防栓是否要直接移除，還是將其作為一個特殊的歷史印記保留下來。