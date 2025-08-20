陸中央氣象台再發「高溫暴雨」雙預警　多地再現40度以上火烤模式

▲大陸中央氣象台高溫及暴雨雙預警齊發。（圖／翻攝中新網，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地再現「火烤模式」，大陸中央氣象台今（20）日上午發佈高溫黃色與暴雨藍色雙預警。預測黃淮、江淮、江漢、江南等地將持續高溫，部分地區氣溫突破攝氏40度；同時，北京、天津、河北及東北、華南多地將有大到暴雨，局地恐現百毫米（公釐，下同）以上的強降水，並伴隨雷暴大風等強對流天氣。

《中新網》報導，中央氣象台20日6時發布高溫黃色預警，預計白天黃淮大部、江淮、江漢、江南中北部、陝西南部和關中地區、四川盆地等地，氣溫將達攝氏35至39度，其中，陝西關中、河南中部、山東中部和西南部、浙江中西部等地局部最高可超過攝氏40度。

同時，大陸中央氣象台也發出暴雨藍色預警，預測20日8時至21日8時，遼寧東部、吉林東南部、青海東部、甘肅南部、陝西北部、山西、北京東南部、天津、河北中南部和東北部、四川盆地西南部、貴州西部與南部、雲南北部與東南部、福建中東部、廣西北部、廣東西北部等地將出現大到暴雨，河北中部局部有大暴雨，雨量達100至130毫米。

氣象部門提醒，相關地區部分降雨伴隨短時強降水，最大雨量可達20至50毫米／小時，局地甚至超過60毫米，並可能伴隨雷暴大風等強對流天氣，呼籲民眾加強防範。