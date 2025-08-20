　
地方 地方焦點

從工地走到國際舞台！劉宇恩苦練3年　盼在亞洲技能競賽為國爭光

▲劉宇恩為亞洲技能競賽備戰，日練14小時，誓言登上國際舞台奪牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「備賽的這條路，我走了整整三年，遠比我想的還要長」，年僅18歲的劉宇恩，正為2025年11月在台北登場的第3屆亞洲技能競賽全力備戰，日練14個小時、全年無休，他選擇中斷學業，把青春交給「粉刷技術與乾牆系統」這門專業，誓言要在國際舞台奪牌，替台灣爭光。

出身建築世家，劉宇恩從小在工地長大，培養出對手作的熱情。高一首次挑戰全國技能賽，就奪下銀牌，成就感讓他深陷其中。雖然在第47屆國際技能競賽國手選拔失利，未能登上世界舞台，但他沒有放棄，反而加倍努力，每天揮汗苦練，甚至為了比賽推遲升學計畫。他說：「我想用成績證明自己，也讓爸媽看到，我的選擇值得。」

備賽的日子不只是磨練技術，更是意志的考驗。劉宇恩感謝一路陪伴的職訓師和家人，父母不僅在精神上支持，還贊助旅費讓他出國觀摩國際賽事。這份來自家人的力量，成為他咬牙堅持的最大動力。如今，面對即將到來的亞洲技能競賽，他充滿信心，盼能把三年努力化作舞台上的榮耀。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，台灣睽違30年再次主辦國際級技能賽事，上屆亞洲技能競賽南分署選手曾勇奪4金1銀3銅佳績，期盼劉宇恩能在比賽中展現實力，並將經驗帶往2026年在上海舉辦的國際技能競賽，為台灣再創高峰。

08/19 全台詐欺最新數據

【拍謝先不要】李多慧拒絕粉絲吃飯邀約！三度「雙手比叉」XD

