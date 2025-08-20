遭偷襲持藍波刀反擊狂刺23刀奪命！他辯「正當防衛」遭判12年半

▲陳世峯23刀殺毒友，二審仍判刑12年半。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子陳世峰與沈姓男子為監獄中的「獄友」，2人出監後，陳男持續提供毒品供沈男施打，2023年間，沈男不滿毒品太少，竟持刀刺胸偷襲陳男。陳男惱怒，抓起藍波刀反擊，狂刺沈男23刀奪命。法院審理時，陳男主張「正當防衛」，但一二審法院均不採信，仍以殺人罪將陳男判刑12年6月。可上訴。

據了解，現年54歲的陳男與死者沈男，原本為武陵外役監的獄友，2人陸續出獄後，陳男仍提供毒品給沈男，2人持續保持聯繫。案發於2023年10月，晚間10點半左右，沈男又到了陳男位在板橋的住處中，吸食毒品。但沈男認為毒品太少，要求陳男提供更多。陳男不理會，躺在床上滑手機。

沈男不滿，拿起一把藍波刀，趁機刺入陳男胸口。陳男認為沈男忘恩負義，情緒失控，拔出藍波刀後，對著沈男的頭、頸、胸、腹及四肢狂砍23刀，沈男大量出血，當場死亡。陳男行兇後，先撥打電話給友人，簡單交代案情後，又撥打119電話，請求救援。警消到場後，逮捕陳男，檢方依照殺人罪嫌提起公訴。

一審新北地院由國民法官審理，陳男主張自己因為先遭到沈男攻擊，才會出手反擊，應該屬於「正當防衛」而免除刑責；頂多是「防衛過當」，應該要減免刑責。但國民法官認為，正當防衛必須是排除「現在不法」的侵害行為才該當，沈男當時刺入藍波刀後，並未拔刀繼續攻擊，可見其「現在不法」的侵害行為已經結束。故此，陳男後續針對沈男的攻擊行為，已經不該當「正當防衛」，仍依照殺人罪判刑12年6月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，陳男仍維持相同供詞，但高院合議庭法官仍不採信。考量一審國民法官認定事實、適用法律並無違誤，量刑因子也均未改變，因此高院二審駁回上訴，維持12年6月的刑度。