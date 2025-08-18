　
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「更生80、溫暖有感、以愛復歸」借鏡美國日本國際學術研討會

▲▼財團法人臺灣更生保護會7月中舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲臺灣更生保護會舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

財團法人臺灣更生保護會今年正逢成立80周年紀念，更保總會特於7月中舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸」國際學術研討會，邀請來自日本、美國及國內更生保護與戒癮處遇領域專家學者，共同探討更生制度建構與公私協力合作模式。本期《甦活人生》也以頭版方式，報導本次研討會。

研討會開幕式由行政院政務委員林明昕、法務部部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗、及臺灣高等檢察署檢察長兼更保會董事長張斗輝等貴賓出席，全國檢察署、高分檢、地檢署首長、觀護人及各地更保分會代表均到場共襄盛舉。

林明昕致詞指出，行政院推動「強化社會安全網計畫」及「新世代反毒策略行動綱領」，強調整合政府與民間資源，協助更生人復歸社會，從入監管理到就業支持，皆需多方攜手合作。

鄭銘謙則表示，自2017年起政府投注大量資源強化個別化、社區化與專業化處遇，並建立支持轉銜機制。此次研討會主軸為「制度、架構與網絡」，邀請日本更生保護聯盟今福章二理事長、日本法務省箕浦聰課長、美國成癮治療顧問Stephen C. Hanson等講者，分享實務經驗，期盼深化國際學術交流，提升臺灣更生保護與毒品防制政策的發展與永續。

張斗輝致詞時也指出，更保會長期推動租屋補助、就業協助、心理諮商與家庭支持，並強化出監前介入與密集輔導服務，建立更全面的支持模式。此次邀請國外專家就再犯防止、公私協力等議題進行深入交流，藉此精進我國制度與實務操作，打造溫暖且具成效的支持網絡。

研討會除安排臺、美、日三方專題講座與綜合座談外，現場亦設有「更生小市集」與「更生小美展」，展示更生人創業成果與藝術作品。小市集匯集10家更生人品牌，展售蛋捲、鳳梨酥、木工、茶葉等商品，呈現其邁向復歸的職人精神；小美展則展出流體畫、書法、漆器等多媒材創作，呈現更生人透過藝術療癒自我、重建生命的歷程，展現臺灣更生力量的溫柔與堅韌。

