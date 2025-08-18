　
社會 社會焦點 保障人權

拆標規避公開招標　八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文判刑3年定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

▲八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文犯圖利罪，遭最高法院判刑3年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文，2014年間在辦理場區智慧節能規劃設計時，規避公開招標的規定，將總額近20萬元的工程案，分拆成兩筆各別不到10萬元的採購案，並由吳姓廠商進行施作。檢方依照「圖利罪」嫌提起公訴，最高法院審理後，採信更一審見解，將鄭傑文判刑3年、廠商判刑2年定讞。

依照《政府採購法》舊規定，倘若標案或採購案的金額並未超過100萬元（目前調高到150萬元），原則上可以不公開招標，以限制性招標或公開取得3家以上廠商之書面報價或企劃書方式辦理招標作業。至於標案低過10萬元的，則不需公開招標，可直接洽特定廠商採購。鄭傑文等人就是看準這樣的法律漏洞，打算便宜行事。

判決指出，鄭傑文2014年1月，到2016年7月間，擔任八里垃圾掩埋場場長。2014年間，場區有智慧節能規劃的需求，鄭傑文找了從事能源管理系統整合業務，並擔任維希公司、慧訊公司負責人的吳姓廠商，讓廠商進入場內勘查規畫，決定先購置能源監視管理工具，包括連線型數位電錶2臺及數位電錶記錄資料庫軟、硬體設備1組，進行場區內電力監控。不過經過估算後，這套設備將近20萬元。

鄭傑文就與廠商謀議，將標案分拆成「連線型數位電錶2臺」及「數位電錶記錄資料庫軟、硬體設備1組」2個採購案，金額分別為99,750元、99,960元，以規避《政府採購法》公開招標的規定。八里垃圾掩埋場也購入相關設備，進行節能監控。如此使廠商獲得2萬6571元、2萬8140元的不法利益。

案經檢廉單位調查後，依照「圖利罪」嫌提起公訴。一審將鄭傑文判刑5年6月、廠商判刑1年4月，二審改判3年、2年2月，案經最高法院撤銷發回後，高等法院更一審再改判鄭傑文有期徒刑3年、褫奪公權2年，廠商有期徒刑2年、褫奪公權2年，並沒收不法所得。全案再上訴，最高法院18日駁回上訴定讞。

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸發佈2024年美國人權報告：美式人權是政治道具

陸發佈2024年美國人權報告：美式人權是政治道具

大陸國務院新聞辦公室今天（17）日發佈《2024年美國侵犯人權報告》，系統揭示美國在人權問題上的真實狀況。報告指出，在權力與資本的合謀下，美國人權已被異化為政治表演的工具和權力博弈的籌碼，嚴重背離了人權的核心價值與基本要求。尤其在國際領域，報告指出，美國政府無條件支持以色列，先後七次否決聯合國安理會關於加薩停火的決議。新一輪巴以衝突已導致大量人員傷亡和流離失所。美國濫用單邊制裁，影響全球數十億人的生活，超過六成低收入國家因制裁遭受嚴重經濟打擊。

涉貪辯「有收沒要」台電2廠長續押禁見

涉貪辯「有收沒要」台電2廠長續押禁見

新北市副發言人弟遭槍殺　兇手判無期徒刑

新北市副發言人弟遭槍殺　兇手判無期徒刑

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

收賄藏天花板　台電2廠長貪污起訴

涉公積金弊案　北市偵查隊長遭移送

涉公積金弊案　北市偵查隊長遭移送

法律人權垃圾掩埋場八里區掩埋場圖利三審貪污最高法院定讞

