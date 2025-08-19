　
社會 社會焦點 保障人權

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

▲▼嬰兒床。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲5月大男嬰卡床欄縫隙身亡，廠商官司纏訟9年，獲無罪確定。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳銘峯／台北報導

基隆陳姓夫妻2015年間購買聖嬰公司製造生產的嬰兒安全床護欄，結果5月大的兒子翻身時，不慎卡在護欄與床墊間的縫隙，窒息身亡。製造護欄的潘姓女廠商被控過失致死，2015年遭檢方起訴，案件纏訟9年，潘女也多次遭判刑，但最高法院19日採信更二審見解，將潘女判決無罪確定。

判決指出，潘女從事製造床護欄、嬰兒床、嬰兒車等嬰幼兒相關產品，到案發前共有近20年的資歷，產品銷售到各大嬰幼兒用品店、電視購物頻道。而基隆的陳姓夫妻，2015年3月間從網路上購買潘女公司製造的嬰兒床護欄，放在剛出生的雙胞胎嬰兒床使用。

當年5月某日晚間18時40分，男嬰的母親將雙胞胎放在床上後，結果其中一個兒子因為翻身，竟卡在床護欄與床墊間的縫隙，左胸腔遭外力壓迫，致窒息、呼吸性休克，母親開門進房後，赫然發現兒子卡在縫隙內，趕緊送醫急救，但仍不治死亡。家屬不滿，認為潘女製造的床護欄有安全上疑慮，提出告訴。

承辦的基隆地檢署認為，依照經濟部標準檢驗局規定，國外床圍（護欄）使用對象為「不須保護者協助即可自行上下床之幼兒」，且日本及英國均認定不適用於18個月以下幼兒，美國則標註不適用於2歲以下幼兒；但潘女的公司卻未註明警語，檢方因此認定潘女涉有過失致死罪嫌，提起公訴。

一審將潘女判刑6月，二審加重改判1年，案經撤銷發回，更一審也判刑1年。但案件到了2022年的更二審，高院合議庭調查後認為，潘女製造銷售床護欄至本案案發時，國內關於床護欄之安全規格、使用年齡、應否加註警語等事項，主管機關的相關規範、市場銷售習慣等各面向來看，均一片空白。另外外國之安全要求、測試方法亦各有不同；且大部分同類商品，並未加註使用年齡警語。

此外，更二審認為，在本案發生前也從未曾聽聞國內床護欄害死幼兒生命，或侵害身體健康之危險情事。潘女製造銷售之床護欄及其標示，並未比市面上同類商品更差。綜合以上各點，更二審改判潘女無罪。檢方再上訴，最高法院19日駁回檢方上訴，潘女無罪確定。

2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥
屈中恆遭當面批「劣跡藝人」！　面露尷尬活動中斷

法律人權安全床欄男嬰卡頭窒息無罪最高法院過失致死

