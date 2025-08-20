妹子買套套製造情趣　選大黑馬Size！男友「一戴就滑落」瞬間臉垮

▲原PO買錯套套尺寸。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

性行為時全程使用保險套，避孕之外還能避免染上性病，一名女網友表示，日前為了製造情趣，特地主動買了保險套，卻因沒注意尺寸，誤選了「大黑馬」款式，結果發現尺寸不合，完全戴不上去還會滑落，最後只好尷尬收場，隔天男友的態度異常冷淡，兩人的關係降到冰點，「想彌補的話該怎麼做比較好？」

女網友在Dcard發文，「保險套買太大，男友惱羞？」想給男友一個驚喜，主動買了保險套，沒想到因未留意尺寸，選到「大黑馬」款式，結果發現尺寸過大，「大到完全戴不上去還滑掉」，氣氛瞬間變得尷尬，之後男友默默去洗澡，她則是裝睡，雙方以沉默結束當晚。

隔天原PO試圖緩和氣氛，安排早午餐行程，約會時也更主動，由於七夕情人節快到了，她傳了許多浪漫旅館的影片，暗示男友一起去「放鬆一下」，但男友卻冷冷一句「喔～可以啊」，然後就沒下文，讓她感到非常挫折，甚至懷疑男友是不是對她失去感覺，「他到底是還在生氣？還是那次讓他真的很受挫？」

原PO猶豫該不該繼續主動，「如果現在還想要彌補，我應該怎麼做比較好？還有大家都怎麼幫男友挑保險套？還是其實直接陪他去買，才是最安全的方式？」

貼文一出，網友笑翻「我猜，他可能以為妳都跟別人用大黑馬」、「有句話叫傷害性不高，侮辱性極強，啊就買太大了還會滑掉，是不是在嚴重踩地雷，在他的角度，唯一的男性尊嚴被妳搞沒了」、「你當下其實就裝得很嬌羞說『寶貝，每次你都弄得我好舒服，我以為是因為你的很大欸』」、「自卑了，他可能覺得妳認錯根了才買這款」、「如果男友買內衣送我，買了明顯大太多的，我也會冷掉」。

