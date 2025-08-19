嘉義縣首辦單身聯誼活動　縣府加碼贈豪禮

▲單身聯誼活動開放報名，嘉義縣府加碼豪禮助攻 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為因應現今社會晚婚或不婚問題，嘉義縣政府民政處9月27日將在番路鄉鄒族逐鹿文創園區舉辦「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，提供單身者擴展生活圈，增加與異性交流機會。今（19）日在縣府招商空間舉辦活動宣傳記者會，縣長翁章梁親自出席，邀請全國單身男女踴躍參加。

本次活動預計招募單身男女各25位，走進逐鹿部落，以鄒族歌舞讓參與者在舞蹈互動中自然破冰認識彼此，另安排搗麻糬體驗、餵食梅花鹿、甜蜜午茶，在輕鬆歡樂的氛圍中拉近距離，無形之中讓愛情悄悄萌芽。

翁章梁表示，凡設籍嘉義縣或於嘉義縣就學就業，年紀為18-50歲的單身者均可參加，活動全程免費，僅需繳交1000元保證金，活動當天全程參與，即退還保證金。翁縣長希望透過舉辦聯誼活動，替單身男女製造相處機會，進而發展出好的姻緣。

縣議員林秀琴提到，擔任民意代表期間參加過無數場婚宴，明顯感受到近年來婚宴場合大幅減少。她指出，單身男女普遍面臨不婚、晚婚的現象，不僅影響家庭建立，也間接加劇少子化問題。因此，她在議會期間提案建議舉辦單身聯誼等相關活動，協助年輕人拓展社交圈，為促進婚育創造更多機會。

為提高民眾參與意願，嘉義縣政府特別準備多項好禮：每位參加者可獲得民雄金桔果蜜濃縮汁伴手禮，女孩兩人同行還可領取專屬禮品；配對成功者將獲得西堤牛排餐券，成功約會者也能獲得精美約會禮。此外，若有情侶在活動後一年內步入婚姻殿堂，第一對結婚新人還可獲得結婚好禮「家電三選一」，包括50吋液晶電視、微波爐或咖啡機。

「嘉義愛情美學 逐鹿山林遇見你」單身聯誼活動，即日起至8月29日受理網路報名，歡迎單身男女踴躍報名參加。

更多活動詳情：

嘉義愛情美學｜逐鹿山林遇見你https://lihi.cc/6AcmN

嘉義愛情美學｜好感升級穿搭術https://lihi.cc/vns64