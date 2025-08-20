獨／女星家遭警突襲！抄出大麻吸食器　黑幫大老千金判拘30天

▲竹聯幫創幫大老女兒判拘役30日緩刑2年 。（圖／翻攝自Facebook／C姓女藝人）

記者黃宥寧／台北報導

竹聯幫創幫元老的女兒、有稱號「黑幫公主」的C姓女藝人，因在住處遭警方持搜索票查獲大麻吸食器與殘渣而被起訴。雖尿液檢驗呈陰性，沒有施用跡象，但器具卻驗出大麻成分。士林地院考量她在庭上認罪，依持有第二級毒品罪判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並須於半年內繳交3萬元公庫。

2024年9月9日上午8時32分，士林分局員警持法院核發的搜索票，前往C女位於北市的住處執行搜索，當場查獲吸食器具、研磨器、折疊式菸斗、一般菸斗及殘渣罐等物品，經送驗均檢出含有第二級毒品大麻成分。

雖然她隨後接受尿液檢測，結果呈「大麻陰性反應」，並無施用跡象，但因器具殘留毒品成分，仍被檢方依「持有第二級毒品」罪嫌起訴。

士林地院審酌，她持有的僅為殘渣，危害有限，加上素行良好、沒有前科，且在庭上自白認罪，目前身分為家管，需照顧年幼子女，家庭經濟普通，因此量處拘役30日，准許易科罰金，每日折算1000元，並給予緩刑2年且在半年內繳交3萬元公庫，作為緩刑的負擔；若違反規定，緩刑可能被撤銷。

至於扣案的吸食器具、研磨器、菸斗及殘渣罐，法院認定屬毒品相關器具，裁定全數沒收並銷燬；鑑驗過程中已耗損的殘渣，因已滅失，無庸另行沒收。

C姓女藝人曾參與多部台劇演出，2018年與高中同班同學步入婚姻，同年還迎來孩子出生，原本生活已趨於平淡，未料如今卻因毒品案件再度躍上媒體版面。