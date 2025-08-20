醉男自稱黑道砸店！竹市府回應又炎上　網友批搞錯重點

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市李姓男子因借廁所被拒，竟怒砸店、毆打店員，被警方帶回之後，卻又以「情緒不穩不宜逮捕」為由放走，掀起社會各界關注。對此，新竹市政府表示，警方到場處置後，有依規定對李男實施保護管束，店家後續也完成報案手續，此案已在18日依法函送新竹地檢署偵辦。但網友們還是不買帳，紛紛在相關文章底下留言點出問題，直指這與巡邏守護無關，而是與警方的處理方式和態度有關。

▲李男借廁所遭拒竟怒砸早餐店，引起網友討論。（圖／翻攝臉書／沈榮欽）

回顧案件經過，李男16日清晨酒後跑到新竹市林森路一家早餐店借廁所，但因廁所屬於樓上房東共用，店家好言拒絕，他卻情緒失控，自稱幫派成員，不僅動手砸了櫃檯物品，還掌摑女店員。然而，警方到場將李男帶走之後，所長胡育任卻以「情緒不穩不宜逮捕」為由放人，李男再度回到早餐店外叫囂。

▲市府人員與警方前往早餐店慰問。（圖／取自新竹市政府網站）

相關影片在網路上流傳開來，掀起社會大眾關注。對此，新竹市政府發布新聞稿表示，第三警分局南門派出所接獲報案後，立即派員到場處置，並依規定對李男實施保護管束，避免衝突進一步擴大，後續店家已完成相關報案手續，警方也循線通知李男到案製作刑案筆錄，案件已在18日依法函送新竹地檢署偵辦。

新竹市政府強調，代理市長邱臣遠高度重視此案件，並責成新竹市政府參議會同警方前往早餐店，向店家表達關懷與慰問，同時說明案件的後續處理進度，後續也會加強該地區周邊的巡邏密度，店家對警方的積極作為表達感謝與肯定，社區居民也因此倍感安心。

然而，新竹市政府發言人楊寶楨在Threads轉發市府聲明，網友們卻依舊不買帳，一名網友更是直接點出關鍵問題，「這件事件跟加強巡邏無關，因為這間早餐店距離警局超近，大概電話一打1分鐘內就騎到了，所以跟巡邏守護無關，而是跟處理方式跟態度有關」。其他人也紛紛留言表示，「這樣打人、毀損，這是現行犯！這樣不適合逮補喔」、「問題在所長的作為和發言，搞不清楚重點」、「根本提油救火」。