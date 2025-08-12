毒蟲才出獄！砸70萬買「喪屍菸彈+海洛因」　掛AB車牌露餡

▲彰化警方查獲毒蟲販毒。（示意圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名胡姓毒品累犯，花了70萬元向上游購買大量海洛英、安非他命、大麻及喪屍菸彈等等毒品，並以每包5.5萬到1萬元價格賣給4名男女藥腳，再懸掛AB車牌上路製造斷點掩人耳目，經警方埋伏循線查獲，法官審理後嚴厲譴責被告「明知毒品危害卻仍擴散毒害」，重判應執行10年6個月有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，胡男從去年11月到今年2月間，在彰化縣住處多次販賣海洛因給4名藥腳，毒品交易金額從1千元到5萬5千元不等。警方今年3月跟監發現他駕駛懸掛AB車牌的車輛，突襲搜索其投宿的民宿時，當場查獲。

警方並從住處內查扣22包(334mg)海洛因、17包(706mg)安非他命及1包大麻及喪屍菸彈等各式各樣的毒品、還有毒品分裝工具一批、真空封口機、電子磅秤等專業設備，胡男坦承販毒，販售海洛英4次獲利2萬2千元。

辯護律師雖求情稱「交易對象都是熟客」、「非大盤商」，但法官認定，胡男持有毒品數量超過1塊海洛因磚，單次交易金額曾高達5.5萬元，持有專業分裝工具顯為販毒，用真空封口機分裝顯非自用，不符合減刑條件。

法官審理，胡男去年3月才因毒品案服刑完畢，出獄不到1年就重操舊業，明顯對刑罰無感。法官指出，海洛因會導致精神分裂、暴力傾向，安非他命會造成腦部永久損傷吸毒者常衍生搶劫、偷竊等犯罪，強調「毒品百害無一利，被告卻為牟利擴散毒害」。前科累累屬累犯，4次販毒分別判刑7年8個月至9年2個月，持有毒品部分判3年，合併應執行10年6個月。