賴釋權英系？「薯條三兄弟」再合體　黨秘書長傳今宣布人選

記者黃翊婷／綜合報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌請辭，據傳，執政黨將在823第二波罷免後進行小幅度改組，並由英系、前內政部長徐國勇接任黨秘書長，這不僅是跨派系整合，也被視為是兼任黨主席的總統賴清德人事改革第一槍。有黨內人士透露，此事可能會提前在今日的民進黨中常會上，由賴清德正式宣布。

▲賴清德（左）、徐國勇（右）以及卓榮泰，曾被陳菊稱為「薯條三兄弟」。（資料照／記者屠惠剛攝）

林右昌辭去民進黨秘書長，目前由副秘書長何博文代理相關職務。近日傳出前內政部長徐國勇將接任黨秘書長一職，對此，民進黨發言人吳崢表示，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。

徐國勇政治經歷豐富，曾擔任台北市議員、立委、行政院發言人、行政院政務委員、內政部部長，但在2022年12月7日因健康因素請辭內政部部長一職，卸任之後轉往電視台擔任政論節目主持人。

而徐國勇在擔任政院發言人期間，與當時新系的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰交情不錯，被時任總統府秘書長陳菊稱為「薯條三兄弟」。

此外，徐國勇在擔任閣員期間被認為是英系，這次傳出他將重回政壇擔任黨秘書長，協助再戰2026大選，這不僅是民進黨黨內跨派系整合，也是賴清德人事改革的第一槍。

根據《民視》報導，有黨內人士透露，徐國勇接手黨秘書長一事，賴清德可能會提前在今日（20日）的民進黨中常會上宣布。