　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴釋權英系？「薯條三兄弟」再合體　黨秘書長傳今宣布人選

記者黃翊婷／綜合報導

726大罷免後，民進黨秘書長林右昌請辭，據傳，執政黨將在823第二波罷免後進行小幅度改組，並由英系、前內政部長徐國勇接任黨秘書長，這不僅是跨派系整合，也被視為是兼任黨主席的總統賴清德人事改革第一槍。有黨內人士透露，此事可能會提前在今日的民進黨中常會上，由賴清德正式宣布。

▲▼行政院長賴清德赴立法院備詢,內政部長徐國勇,立委吳玉琴,立委蔣絜安 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德（左）、徐國勇（右）以及卓榮泰，曾被陳菊稱為「薯條三兄弟」。（資料照／記者屠惠剛攝）

林右昌辭去民進黨秘書長，目前由副秘書長何博文代理相關職務。近日傳出前內政部長徐國勇將接任黨秘書長一職，對此，民進黨發言人吳崢表示，黨秘書長人選屬黨主席權責，目前沒有進一步消息與回應。

徐國勇政治經歷豐富，曾擔任台北市議員、立委、行政院發言人、行政院政務委員、內政部部長，但在2022年12月7日因健康因素請辭內政部部長一職，卸任之後轉往電視台擔任政論節目主持人。

而徐國勇在擔任政院發言人期間，與當時新系的行政院長賴清德、謝系的行政院秘書長卓榮泰交情不錯，被時任總統府秘書長陳菊稱為「薯條三兄弟」。

此外，徐國勇在擔任閣員期間被認為是英系，這次傳出他將重回政壇擔任黨秘書長，協助再戰2026大選，這不僅是民進黨黨內跨派系整合，也是賴清德人事改革的第一槍。

根據《民視》報導，有黨內人士透露，徐國勇接手黨秘書長一事，賴清德可能會提前在今日（20日）的民進黨中常會上宣布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前經紀人霸凌15年　蘇打綠青峰爆失聲
陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？店員稱多做：要不要買　網揭原因
47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　甜搭「翻版Melody」印尼
全台西北雨！　「下最大」地區曝
輝達等AI概念股漲勢暫歇　美股收低那指重挫300點
震撼！　NBA五屆全明星控衛宣佈退休
快訊／檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴釋權英系？「薯條三兄弟」再合體　黨秘書長傳今宣布人選

陳佩琪淚訴家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG爽環遊世界：吃牛排看正妹

台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了

日媒記者打臉綠營「反核文宣」　國民黨：別造謠到陪葬台日關係

「朱立倫一定會交棒」　凌濤：盧秀燕2028要選總統就該接黨主席

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

暗網曝截圖求官都找他？　林錫耀怒了：委託律師告發全力訴追不法

彰化警抓錯人害少年臉縫17針　監察院糾正彰化縣警局

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

【I人吃不了的臭豆腐】想吃臭豆腐竟然要先大喊「阿興」

賴釋權英系？「薯條三兄弟」再合體　黨秘書長傳今宣布人選

陳佩琪淚訴家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG爽環遊世界：吃牛排看正妹

台中傳去年超徵75億！綠市議員提普發5萬　財政局回應了

日媒記者打臉綠營「反核文宣」　國民黨：別造謠到陪葬台日關係

「朱立倫一定會交棒」　凌濤：盧秀燕2028要選總統就該接黨主席

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

暗網曝截圖求官都找他？　林錫耀怒了：委託律師告發全力訴追不法

彰化警抓錯人害少年臉縫17針　監察院糾正彰化縣警局

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

粿粿為愛帶球閃嫁范姜「4年婚姻觸礁」！　王子幫遊美獨自現身

青峰登台遭痛斥「你以為你是誰」　演唱會前淚崩半小時…媽媽也挨告

青峰爆失聲萌退意！「忍高壓15年受創」…蘇打綠控經紀人吞4.7億版權費

日女遊台遇險非第一次！　「受害女頭顱」34年找不到

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

永豐「第三代」接班！　49歲生技轉戰金融

20多歲妹愛喝冰飲　便祕誘發痔瘡肛裂

8/29美國取消全球小包裹免稅　法人估航空貨運電商貨源大受衝擊

《火神的眼淚》音樂劇加演！林依晨看完狂讚　方志友「哭到抽搐」

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

政治熱門新聞

台中傳去年超徵75億

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

朱一定交棒　凌濤：盧要選總統就該接黨魁

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

徐國勇接黨秘書長　傳今中常會宣布

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

更多熱門

相關新聞

台灣應確保「國防預算」穩定　以維護國家安全

台灣應確保「國防預算」穩定　以維護國家安全

面對美國總統川普的關稅政策，台灣應採取積極措施，確保經濟與國家安全的雙重穩定。除了強化產業競爭力外，增加國防預算也是關鍵，以應對貿易戰帶來的地緣政治風險。當前國際局勢顯示，經濟政策與安全戰略密不可分。若台灣在經濟上受到關稅政策影響，勢必牽動國際軍事格局。因此國防資源的穩定投入成為確保台灣不受外部威脅的關鍵。

台中傳去年超徵75億

台中傳去年超徵75億

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

關鍵字：

徐國勇賴清德民進黨英系新系

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

孫安佐新女友曝光

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

台中傳去年超徵75億

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

天道盟盟主「鐵霸」300萬交保

全台西北雨！　「下最大」地區曝

張雁名拍戲一半突失禁「穢物外洩」

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

7-11限5天多項買2送2！滿千折150

韓遊《格蘭騎士團》撐不到3年

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

繫安全帶仍吞3千罰單！國道警曝原因

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面