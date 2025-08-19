▲海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達，金馬澎分署長親臨勗勉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／馬祖報導

海洋委員會海巡署金馬澎分署第一○（馬祖）岸巡隊今（19）日上午9時30分舉行新任隊長布達典禮，由分署長陳泗川主持，第十一巡防區指揮部洪主任文泉、第十（馬祖）海巡隊副隊長李志平、連江（馬祖）查緝隊副隊長蘇益璋及隊上同仁共同見證，典禮簡約而隆重。典禮中，陳分署長肯定前任隊長彭衍鈞的卓越貢獻，並將重任交棒給學經歷完整、基層經驗豐富的新任隊長謝祐懋。

▲金馬澎分署長陳泗川（左）、馬祖岸巡隊新任隊長謝祐懋（右）。

分署長陳泗川致詞時表示，第一○岸巡隊在前任隊長彭衍鈞帶領下，無論是疫情防處還是查緝任務皆有亮眼成果，今日交棒給新任謝祐懋隊長，期許延續並再創佳績。謝隊長畢業於國防大學管理學院國防管理戰略班107年班，並取得國立高雄海洋科技大學碩士學位，歷任參謀主任、副隊長、大隊長、秘書室主任及第二岸巡隊隊長等職務，學經歷完整，基層實務經驗豐富，為部屬所推崇的堅毅領導者。

新任隊長謝祐懋表示，未來將秉持為民服務的初心，強化海岸巡防勤務，積極推動各項海岸執法工作，並提供鄉親更即時、更溫暖的協助。他也呼籲民眾，如在海上、岸際及港區發現不法情事或緊急危難，請撥打海巡「118」報案專線，海巡人員將以最快速度全力協助。