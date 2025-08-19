　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

▲▼莒光鄉有男子腹痛急需就醫，海巡隊立即派艇接駁。（圖／記者林名揚翻攝)

▲莒光鄉有男子腹痛急需就醫，海巡隊立即派艇接駁。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／馬祖報導

馬祖連江縣莒光鄉18日下午有男子腹痛，疑似膽囊炎，衛生所醫師評估急需就醫。馬祖海巡隊獲報，立即派艇馳援，順利將男子後送連江縣立醫院就醫。據統計，馬祖海巡隊今年度至今，已執行12次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極解決民眾需求。

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊於昨（18）日下午14時許，接獲海巡署第十一巡防區指揮部及莒光衛生所通報，一名男性鄉親因上腹痛疑似膽囊炎，經衛生所醫生評估有就醫急迫性，需立即送至連江縣立醫院進一步檢查及治療，由於島上無專科醫生及設備，考量因天候狀況未達直升機起降標準，即通報馬祖海巡隊派艇馳援後送連江縣立醫院就醫。

由於莒光鄉已無交通船，艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即派遣線上巡防艇PP-3578艇從東莒猛澳港與金馬澎分署第一〇岸巡隊猛澳安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁傷患及陪同人員登艇，以最大安全航速返抵南竿福澳港碼頭，與縣立醫院人員合力將傷患接駁上救護車，送往連江縣立醫院緊急就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫，今年度至今共執行12次醫療後送，1次安寧後送，4次司法相驗後送，積極協助解決鄉親緊急醫療等後送需求，海巡肩負救生救難重任，接獲通報，必全力以赴馳援，確保民眾生命安全。

▲▼莒光鄉有男子腹痛急需就醫，海巡隊立即派艇接駁。（圖／記者林名揚翻攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2日本觀光客遭槍殺！慘死馬尼拉鬧區　兇嫌竟是導遊
才宣布周休三日跌停！　大廠駁「不是有薪放假」
忠孝橋26歲騎士慘死　母心碎：要去台北市上班
823核三公投、7藍委罷免案　中選會公布門檻
被蔣萬安點名組閣！　童子賢回應了
快訊／表態願意選新北市長　李四川：要我承擔不會排斥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

鹿港農會理事選舉爆爭議！1個「紅印」害他落選　判決大逆轉

才判刑13年！前台南議長郭信良涉綠能弊案　4個月遭二度約談

莒光鄉男午後腹部劇痛！疑膽囊炎需急診　海巡快艇馳援

快訊／高雄蓮池潭發現女浮屍　確認為2天前離家失聯婦人

少年之家執行長侵占近千萬公款、性侵猥褻院生！遭求刑21年

安全床欄害嬰頭卡住慘死！廠商無罪確定　法官：當時無安全規範

領政府補助涉不當管教！弱勢童罰跪10分鐘　彰化縣社會處開罰

不爽被虧！紅衣男酒後剪刀刺友　警消救人他重回現場嗆聲

人妻偷吃2男！趁夫出差找「渣男」　2號小王驚問：都沒避？

15歲少女回家途中遭男同學殺害棄屍　警方：因強姦未果暴怒

飛日本「來回1萬有找」　達人揭超佛組合：極度強大的存在

新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

李正皓嗆核三公投投票率5%　童子賢：他以前不是國民黨發言人嗎？

獨家／林千又南法婚禮狂撒千萬元　回應「沒辦法幫所有賓客付費」原因曝

社群平台、超商、及宅配　台灣詐騙產業鏈的隱形幫兇

託友照顧貓！要回像老30歲　飼主曝「被帶去配種」：有十幾隻母貓

美國學者警示：台灣對美不信任日增！　中方擬趁機說服統一

台南阿北誤上快速道路「他還重聽」超驚險　員警即時救援

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／詐領助理費遭判5年半！戴寧將發監台中女監

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

更多熱門

相關新聞

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

上海長征醫院近日成功救回一名「頸椎斷開」的重傷患者。透過釋出的X光片可以發現，患者頸椎嚴重脫位的程度，幾乎等同於「斷頭」般的「首身分離」，原本被判定毫無生機，但在該院多學科團隊醫師的合作下奇蹟存活。主治醫師、長征醫院頸椎外科病區主任陳華江坦言，從醫近30年，這是首次遇到如此凶險病例。

30萬人次「急診躺超過1天」　醫嘆：急重症插管收入不如通水管

30萬人次「急診躺超過1天」　醫嘆：急重症插管收入不如通水管

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

海基會今年已助8名重病國人經「小三通」返台治療

阿嬤狂吃消炎止痛藥「3天後猛吐鮮血」！

阿嬤狂吃消炎止痛藥「3天後猛吐鮮血」！

關鍵字：

海巡隊馬祖醫療急救民眾

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面