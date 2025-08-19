　
地方 地方焦點

老母犬體內驚見子宮殘幹蓄膿　新北動保緊急手術救回一命

▲老母犬體內驚見子宮殘幹蓄膿。（圖／新北市動保處提供）

▲老母犬「小乖」體內驚見子宮殘幹蓄膿，手術順利切除病灶，目前犬隻恢復良好。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和動物之家日前收容一隻年邁母犬「小乖」，該犬雖有絕育手術疤痕，卻持續出現外陰部膿樣分泌物。經獸醫師詳細診斷與手術探查，發現其體內竟殘留子宮體殘幹，並伴有雙側大型卵巢囊腫。醫療團隊緊急進行手術切除病灶，術後「小乖」恢復良好，目前正等待民眾認養。

「小乖」入所時因腹部留有明顯手術痕跡，動保員初步判斷已絕育，未進一步安排相關手術。然而，動保員文季嬌在照護過程中，察覺其腹部異常膨大，且外陰部持續有膿樣分泌物，經一週抗生素治療未見改善。獸醫師黃繼霆高度懷疑為子宮蓄膿，隨即安排開腹探查手術。

手術過程中，獸醫師發現「小乖」體內留有已蓄膿的膨大子宮殘幹，兩側卵巢亦形成巨大囊腫，研判過去絕育手術並不完整，殘留組織引發後續嚴重病變。黃繼霆說明，子宮殘幹蓄膿多因卵巢組織未被完全移除，持續分泌荷爾蒙刺激子宮內膜，繼發細菌感染所致。經緊急手術完整切除殘留組織後，「小乖」健康狀況穩定，恢復良好。

動保處長楊淑方呼籲，即便寵物曾進行絕育手術，飼主仍應密切關注其生殖系統健康，特別是老年犬貓。如出現陰部異常分泌物、腹部腫大或精神食慾下降等症狀，應立即就醫，以免延誤治療。

楊淑方也強調，依《動物保護法》規定，飼主應為犬貓完成絕育手術，違者可處新臺幣5萬元至25萬元罰鍰。絕育不僅可預防寵物走失後意外繁殖，加劇流浪動物問題，更能有效降低相關疾病風險，請飼主務必履行責任。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

老母犬體內驚見子宮殘幹蓄膿　新北動保緊急手術救回一命

