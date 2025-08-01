新北志工故事+認養影片助攻　黑白犬「蕾蕾」找到溫暖歸宿

▲新北認養新頁！黑白乳牛犬「蕾蕾」與棕馬成「跨種家人」。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處積極提升收容犬貓曝光率，透過臉書認養影片、公私立認養小站、假日認養會及志工團隊協力推廣，成功為許多毛孩找到歸宿。近日，板橋動物之家一隻黑白乳牛花紋混種犬「蕾蕾」因個性溫和親人，透過認養影片吸引新竹陳姓民眾關注，更意外與家中棕馬「旋風」一見如故，成為彼此的新家人。

蕾蕾外型獨特但性格安靜內斂，過去多次參與認養會均未遇到合適家庭，直到動保處透過影片及志工撰寫的個性介紹，才引起陳先生注意。陳先生家中原有一隻老犬年初離世，留下棕馬旋風情緒低落，他擔心新犬難以適應，但看到蕾蕾的溫馴特質與已故愛犬相似，決定前往板橋動物之家互動。蕾蕾初到新家時，先是好奇地嗅聞馬蹄，抬頭發現新家人竟是高大的旋風，兩者卻意外投緣，迅速建立親密關係。

板橋動物之家站長徐愛明表示，為降低認養後的適應問題，動物之家結合志工團隊建立LINE官方帳號追蹤機制，飼主可定期回報生活狀況、分享影像，並即時諮詢照護問題。陳先生不僅頻繁上傳蕾蕾與旋風的互動影片，更記錄牠們一同散步、在馬場休憩的溫馨日常，讓志工與動保員倍感欣慰。

新北動保處持續透過異業合作與數位平台增加收容動物曝光，同時推出「智慧寵物照護存摺」，提供AI醫療輔助、健康雲端管理及特約醫院免掛號費等服務。此外，「犬貓回春雙響炮計畫」針對高齡、殘疾或長期收容動物提供專屬福利，包括免費訓練課程、終身醫療諮詢、疫苗注射、飼料及心絲蟲預防藥，認養老殘疾犬隻更可獲新北幣2,000元補助，鼓勵民眾給這些毛孩一個溫暖的家。

動保處長楊淑方強調，每一隻收容動物都有獨特魅力，盼社會大眾以認養代替購買，共同打造動物友善城市。動保處歡迎民眾至動物之家親自與毛寶貝互動，更多認養資訊與線上瀏覽，請至「新北市動保處」官網認養專區查詢。