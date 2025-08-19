「朱立倫一定會交棒」　凌濤：盧秀燕2028要選總統就該接黨主席

▲朱立倫嫡系、桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉撲朔迷離，台中市市長盧秀燕昨日公開稱讚國民黨主席朱立倫表現，對朱說「媽媽給你按個讚」，外界懷疑盧才傳可能不選主席，是否形同拱朱繼續連任。國民黨桃園市議員凌濤今（19日）接受專訪時指出，朱立倫對於順利交棒意志很堅定，一定會交棒，如果2028是盧秀燕要選總統，那就是最適合接任黨主席的人。

凌濤表示，明年2026九合一選舉最重要的是台中、新北要交棒成功，這兩個縣市是國民黨延續執政的重中之重，而盧秀燕本來就會支撐台中的選戰，兼任黨主席的話，顧好台中也等於顧好國民黨全台灣的盤，剛好也把黨主席的能量發揮，這是很多藍營支持者的心聲。

凌濤直言，如果2028是盧秀燕要選總統，那應該整個黨中央都要配合總統團隊，一路打到重返執政，盧秀燕是藍營肯認最適合接任黨主席的人。9月5號是黨主席改選領表最後一天，對朱立倫來說，九合一拿下15個縣市、國會重回最大黨，第一波大罷免又完封，這次823最後一役又完封的話更可以放心交棒，不負過去國民黨對自己的栽培。

凌濤強調，朱立倫對於這幾年該募的錢盡心盡力，一個月黨務就要四千萬，以前有人扛國民黨是靠借錢，而朱立倫都是靠募款，這真的要給他肯定的公道。「朱立倫辦公室對於順利交棒意志很堅定，一定要交棒、一定要順利交棒，11月1號就會把棒子交出去，新媒體團體也會在社會的各個角落為在野而努力。」

凌濤進一步說明，2026九合一選舉跟2028總統大選選戰節奏相當緊密，藍營基層希望盧秀燕可以扛起來，朱立倫與整個團隊都是為了823在努力，也跟辦公室的同仁講了，團隊成員要留下來或是去選舉都可以，總之，已經正式啟動交棒程序。