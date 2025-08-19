　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「朱立倫一定會交棒」　凌濤：盧秀燕2028要選總統就該接黨主席

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫嫡系、桃園市議員凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉撲朔迷離，台中市市長盧秀燕昨日公開稱讚國民黨主席朱立倫表現，對朱說「媽媽給你按個讚」，外界懷疑盧才傳可能不選主席，是否形同拱朱繼續連任。國民黨桃園市議員凌濤今（19日）接受專訪時指出，朱立倫對於順利交棒意志很堅定，一定會交棒，如果2028是盧秀燕要選總統，那就是最適合接任黨主席的人。

凌濤表示，明年2026九合一選舉最重要的是台中、新北要交棒成功，這兩個縣市是國民黨延續執政的重中之重，而盧秀燕本來就會支撐台中的選戰，兼任黨主席的話，顧好台中也等於顧好國民黨全台灣的盤，剛好也把黨主席的能量發揮，這是很多藍營支持者的心聲。

凌濤直言，如果2028是盧秀燕要選總統，那應該整個黨中央都要配合總統團隊，一路打到重返執政，盧秀燕是藍營肯認最適合接任黨主席的人。9月5號是黨主席改選領表最後一天，對朱立倫來說，九合一拿下15個縣市、國會重回最大黨，第一波大罷免又完封，這次823最後一役又完封的話更可以放心交棒，不負過去國民黨對自己的栽培。

凌濤強調，朱立倫對於這幾年該募的錢盡心盡力，一個月黨務就要四千萬，以前有人扛國民黨是靠借錢，而朱立倫都是靠募款，這真的要給他肯定的公道。「朱立倫辦公室對於順利交棒意志很堅定，一定要交棒、一定要順利交棒，11月1號就會把棒子交出去，新媒體團體也會在社會的各個角落為在野而努力。」

凌濤進一步說明，2026九合一選舉跟2028總統大選選戰節奏相當緊密，藍營基層希望盧秀燕可以扛起來，朱立倫與整個團隊都是為了823在努力，也跟辦公室的同仁講了，團隊成員要留下來或是去選舉都可以，總之，已經正式啟動交棒程序。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情
LINE「16款免費貼圖」限時下載！
老公出差了...　人妻認無套偷吃2男
繫安全帶「仍吞3千罰單」！　國道警曝原因
中華隊火力全開！18比0大勝泰國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日媒記者打臉綠營「反核文宣」　國民黨：別造謠到陪葬台日關係

「朱立倫一定會交棒」　凌濤：盧秀燕2028要選總統就該接黨主席

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

暗網曝截圖求官都找他？　林錫耀怒了：委託律師告發全力訴追不法

彰化警抓錯人害少年臉縫17針　監察院糾正彰化縣警局

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

日媒記者打臉綠營「反核文宣」　國民黨：別造謠到陪葬台日關係

「朱立倫一定會交棒」　凌濤：盧秀燕2028要選總統就該接黨主席

人事改革第一槍！傳親英系大將徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

暗網曝截圖求官都找他？　林錫耀怒了：委託律師告發全力訴追不法

彰化警抓錯人害少年臉縫17針　監察院糾正彰化縣警局

日記者質疑隱瞞核能重要事實　民進黨引多篇日媒報導佐證

資深外交官涉性騷遭彈劾　被害者隱忍8年：還可感受到噁心汗臭味

楊柳颱風重創台東體中棒球場　綠委現勘籲盡速復原讓球員安心受訓

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

快訊／台南左鎮1女巡田遇暴雨受困　消防員夜間涉水渡河救援

劉玉玲演絕症移民媽媽！8千人場地首映橫掃2大獎　導演曝台灣血緣感動全場

防禦率王飛力獅再現神勇　先發6局無失分助獅隊4比1勝兄弟

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」　引退後放縱沉迷一夜情

吳念庭「生子旺」火燙扛本季首轟！台鋼5比2味全龍喜迎3連勝

郭富城將升格3寶爸！罕見曝家庭觀「我非常傳統」　疼女兒曝：我會和她道歉

喬治傑生餐具收納架美翻　氣質家飾自用送禮兩相宜

經濟部：台灣停用核電　電價仍比日本、韓國便宜

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　金馬澎分署長親臨勗勉

「拜託我的腿啊！」丸佳浩達成完全打擊　七局三壘安打完成壓軸

【黃國昌脫了！】玩水大秀六塊肌　小草讚：50歲有這身材太離譜

政治熱門新聞

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

快訊／表態願意選新北市長　李四川：若明年要我承擔不會排斥

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

罷免失敗挨告　「敲羅」領銜人：錯愕

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

國民黨《四賤客》萊爾校長埋5哏　網友都點頭，有料

更多熱門

相關新聞

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川先後宣布投入新北市長選戰，年代民調中心18日公布最新民調，綠營兩個可能人選蘇巧慧、林右昌都落後李四川、勝過黃國昌，而林右昌在726大罷免挫敗後已經沉潛多時，更傳出斷了參選念想。雖有派系人士認為，林仍有一定競爭力，但地方人士研判，林辭秘書長後，幾乎地方沒有行程，被解讀在2026新北市長一戰已經出局，「基本上在新北已經定於一尊，就是蘇巧慧」。至於藍營不可能不參戰，但藍白共推黃國昌參選的機率低，黃可能只是煙霧彈。

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨開嗆了

卓榮泰要蔣萬安「慢慢學」　國民黨開嗆了

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

國民黨部偽造連署4千多份「34被告全認罪」　認受黨中央壓力自作聰明

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

民進黨粉專稱日本核電重啟有變數　日記者留言轟：隱瞞事實

李四川願承擔選新北市長　黃國昌：會跟國民黨協商共推地方首長人選

李四川願承擔選新北市長　黃國昌：會跟國民黨協商共推地方首長人選

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕凌濤黨主席20262028

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

盛品儒肝癌病逝享年48歲

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面