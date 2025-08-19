菲國正妹北市東區攬客激戰！警曝她真實身分　嫖客當場崩潰

▲菲國變性人薩凱在北市東區賣淫遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安分局13日晚間8時許在忠孝東路四段「統領大樓」12樓某商旅執行臨檢時，查獲一名楊男（33歲）與一名菲律賓籍男子（26歲）正在旅館房內性交易，警當場扣得新台幣5千元交易所得。令人驚訝的是，賣淫菲律賓男子接受過隆胸及變性手術，平日穿著裙裝、打扮成女性模樣，外貌看起來就是東南亞來台的正妹，警方本以為是外籍女來台賣淫，直到檢查護照發現竟是本名Sakay（譯名薩凱）的菲國男子。

該名菲籍男子13日上午9時許持觀光名義入境來台，轄區大安警方接獲民眾檢舉，有外籍女子在統領大樓一樓星巴克咖啡內逗留隨機攬客，先互換手機號碼交換聯絡方式後，相約到同棟大樓12樓商旅房間內進行性交易。

變性菲國妹性交易收費一次5000元，當晚查獲的楊姓男子在場經警方告知對方是變性人，當場情緒崩潰、呆若木雞，楊男坦承因一時好奇與衝動才會答應交易。薩凱落網辯稱，這是他第一次進行性交易就被查獲。警訊後依《社會秩序維護法》80條開罰，兩人均裁2千元罰鍰，菲籍男則因違反入境簽證申請相關規定，警方將他移送移民署台北專勤隊靜候解送出境。

大安分局強調，性交易不僅違反法律，更可能衍生性病傳播與人身安全風險。警方將持續加強臨檢，針對旅宿業、商業大樓及易淪為交易據點的公共場所展開掃蕩。

