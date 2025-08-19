　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

菲國正妹北市東區攬客激戰！警曝她真實身分　嫖客當場崩潰

▲菲國變性女薩凱來台在北市東區賣淫遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲菲國變性人薩凱在北市東區賣淫遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市大安分局13日晚間8時許在忠孝東路四段「統領大樓」12樓某商旅執行臨檢時，查獲一名楊男（33歲）與一名菲律賓籍男子（26歲）正在旅館房內性交易，警當場扣得新台幣5千元交易所得。令人驚訝的是，賣淫菲律賓男子接受過隆胸及變性手術，平日穿著裙裝、打扮成女性模樣，外貌看起來就是東南亞來台的正妹，警方本以為是外籍女來台賣淫，直到檢查護照發現竟是本名Sakay（譯名薩凱）的菲國男子。

▲菲國變性女薩凱來台在北市東區賣淫遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

該名菲籍男子13日上午9時許持觀光名義入境來台，轄區大安警方接獲民眾檢舉，有外籍女子在統領大樓一樓星巴克咖啡內逗留隨機攬客，先互換手機號碼交換聯絡方式後，相約到同棟大樓12樓商旅房間內進行性交易。

變性菲國妹性交易收費一次5000元，當晚查獲的楊姓男子在場經警方告知對方是變性人，當場情緒崩潰、呆若木雞，楊男坦承因一時好奇與衝動才會答應交易。薩凱落網辯稱，這是他第一次進行性交易就被查獲。警訊後依《社會秩序維護法》80條開罰，兩人均裁2千元罰鍰，菲籍男則因違反入境簽證申請相關規定，警方將他移送移民署台北專勤隊靜候解送出境。

▲菲國變性女薩凱來台在北市東區賣淫遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

大安分局強調，性交易不僅違反法律，更可能衍生性病傳播與人身安全風險。警方將持續加強臨檢，針對旅宿業、商業大樓及易淪為交易據點的公共場所展開掃蕩。

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

獨／汐止夫妻雙亡今相驗　「被害人遭詐騙沒附卷」警挨批蒐證不齊

 北市罷團驚傳遭暴力攻擊　男子揮拳「文山退葆」慘遭壓制逮捕

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
喊話藍白2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清
快訊／競爭對手不玩了　大廠飆漲停！刷18年新高
正妹東區賣淫1次5000！　他激戰後得知真相當場崩潰
台灣馬自達「召修4款休旅車」！逾5.5萬輛
罷團突聲明「不銷毀志工協議」　支持者急喊：把個資還我
天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

屏東東港轎車左轉　直行機車猛撞車尾！騎士重摔送醫

高雄惡火！堆雜物阻逃生「害死樓上3人」早餐店老闆2萬交保

數十隻狂飛！基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

流浪貓衝出馬路！騎士煞不住雷殘猛滑30米　車毀人傷貓死了

菲國正妹北市東區攬客激戰！警曝她真實身分　嫖客當場崩潰

鐵釘怪客出沒？台中連3車輪胎被刺破　竟是貨車掉1包螺絲害的

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌　51人受害損失逾250萬

前男友不還錢！悍女率人衝台積電P20廠「咬」他　判拘30天

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底　救出已明顯死亡

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

屏東東港轎車左轉　直行機車猛撞車尾！騎士重摔送醫

高雄惡火！堆雜物阻逃生「害死樓上3人」早餐店老闆2萬交保

數十隻狂飛！基隆民宅驚見150cm巨型虎頭蜂窩　捕蜂員拆除畫面曝

流浪貓衝出馬路！騎士煞不住雷殘猛滑30米　車毀人傷貓死了

菲國正妹北市東區攬客激戰！警曝她真實身分　嫖客當場崩潰

鐵釘怪客出沒？台中連3車輪胎被刺破　竟是貨車掉1包螺絲害的

臉書、IG假網拍詐騙！南市刑大逮4嫌　51人受害損失逾250萬

前男友不還錢！悍女率人衝台積電P20廠「咬」他　判拘30天

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底　救出已明顯死亡

復古錶殼配亮眼綠與紫色面盤　格拉蘇蒂原創讓人一眼瞧見

「3I/亞特拉斯彗星」來襲！哈佛教授：可能是外星母艦

蔡依林9點半就睡覺　營養師讚2好習慣「早睡是減重關鍵」

從倒閣到組閣都要插一腳　吳思瑤酸蔣萬安：不甘寂寞、管到海邊？

明年買不到iPhone 18？傳蘋果改採雙階段發表　摺疊機搶先上場

斯威雅蒂逆轉封后！辛辛那提首冠入袋　嗨喊：我震驚又開心

桃園大園死亡車禍現場曝！拖板車綠燈起步　76歲婦過馬路遭輾斃

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

跌落神壇？ChatGPT用量6月「崩跌7成」　專家分析這一族群是關鍵

詐45億主嫌豪宅「法拍來的」　再進警局又被沒收

【律師比中指嗆警】慘遭噴辣椒水壓制！正妹坐一排看大場面：一路好走

社會熱門新聞

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

獨／樺晟要保住股票　要先繳2.39億元

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

遭男客帶回家侵犯　酒店妹光腳逃出求救

更多熱門

相關新聞

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

日本駐菲律賓大使館18日發布通告，證實2名日本人在馬尼拉遭遇搶劫喪命。為此，中華民國駐菲代表處也提醒，台灣人赴菲旅遊，避免前往環境複雜地區，財不露白。

剛從賭場離開！2日男「菲街頭遭槍殺」畫面曝

剛從賭場離開！2日男「菲街頭遭槍殺」畫面曝

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日男遭槍斃」

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日男遭槍斃」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

被問「海警軍艦擦撞」事件 陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

被問「海警軍艦擦撞」事件 陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

關鍵字：

賣淫菲律賓變性大安警分局性交易

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

Apple Watch「只用基本功能」浪費！果粉推1招超方便

可能有雙颱！　模擬路徑曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面