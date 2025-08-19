　
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　嗆檢作法像網軍、四叉貓

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案仍在押的柯文哲，19日到台北地院出庭連續嗆聲檢方，被審判長勸諭。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（19日）上午到台北地院出庭，怒嗆檢方「民進黨不會一直執政」，下午開庭又批檢方逐一傳喚民眾黨捐款者製造恐慌，他反問「民進黨有比較乾淨嗎？」自詡「再關下去，我會變成曼德拉」，審判長要柯休庭時別對檢方情緒發言、為難戒護法警，柯說「法警有九成是柯粉」，請法警直接告訴他就好。

多位法警被記者調侃「人家說你們是柯粉」，只能苦笑頻頻澄清對所有被告一視同仁，審判長也曉諭柯文哲「法警對大家都很好」，希望柯有話當庭講、記明筆錄，讓「合議庭能看到、能聽到，二審、三審也能看到，這樣才有意義」，否則若要嚴格執行，「以後只能等合議庭法官坐定，再把你提上來（法庭）」。

北院今上午連續傳喚「博弈教父」陳盈助的親信邱清章、台北市政府參事陳志銘作證，中午合議庭3位法官退庭後、法警要押解柯回候審室時，柯突然轉頭朝公訴檢察官團隊，咬牙切齒怒嗆「民進黨不會一直執政，我告訴你們！」

今下午開庭傳喚和泰興業公司策略長黃海清作證，柯文哲與同案被告、威京集團主席沈慶京的律師團，主張檢方查扣柯的「工作簿」檔案，記載「蘇一仲（大金）40」的捐款紀錄，但黃海清證稱公司怕沾染敏感政治被貼標籤，實際是他請企業友人捐30萬元、不是老闆蘇一仲或公司出錢，可見「工作簿」記載不實、不能當證據。

▲▼和泰興業公司策略長黃海清19日到台北地院作證，說明2022年請商界友人捐款台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶過程。（圖／記者黃哲民攝）

▲和泰興業公司策略長黃海清19日到台北地院為京華城案作證，說明2022年請商界友人捐款台灣民眾黨桃園市長候選人賴香伶過程。（圖／記者黃哲民攝）

黃海清證稱，2022年請朋友捐30萬元給民眾黨桃園市長候選人賴香伶，因和泰興業須經董事會同意才可捐政治獻金，做生意講求人人好，加上在對岸也有分公司，但《鏡週刊》報導和泰興業捐40萬，他苦思不解，後與蘇一仲被檢方偵訊，他證稱多出來的10萬，可能是本來要贊助民眾黨租公務車、但後來不了了之的誤植。

黃說主動表明自己的猜測，免得檢方再找他跟老闆問一次10萬元的落差，因為「我和老闆第一次去偵查庭，很緊張，老闆85歲了，出庭前都睡不好」，既然沒什麼好隱瞞，希望能一次講清楚，沒想到捐款這種小事，被週刊寫成大新聞，「我們又沒做壞事～」。

柯文哲對黃海清證詞表示意見前，再度喊話要起訴檢察官林俊言出來面對，「所有公務員作證說沒違法，林俊言竟還敢掀起這件案子」，柯盯著坐在對面的公訴主任檢察官林俊廷，說「這位被外界誤以為是林俊言弟弟的人（按：實為柯先前開庭說的），你的作法怎麼像網軍、像四叉貓那種人？」

柯批檢方操作媒體，到他家把電腦裡的資料一條一條拿出來處理，讓社會大眾以為捐錢給民眾黨是危險的、會被一個一個叫到法庭羞辱，柯高聲問「民進黨有比較乾淨嗎？捐錢給民進黨的人，要被叫到法庭問話嗎？難道這就是你們（檢方）的目的嗎？」

見3位公訴檢察官端坐不語，柯似乎忘了自己是被告，怒聲要檢方「抬頭看我」，繼續數落檢方為何刁難捐款人，卻不敢辦一直揭露偵查秘密的《鏡週刊》，標準的司法勾結媒體、淪為政治打手，他虧檢方「每次罵你們，你們也皮皮的」、「你們也不能做決定，還要回去問你們的後面，或是後面的後面」。

柯自詡被關1年、心情已平復，「再關下去，我會變成曼德拉」，再關1、2個月也沒關係，「但是台灣民眾，都在看你們做什麼！」

審判長打斷柯文哲，問他接下來要講的話，跟證人證述是否有關，柯被拉回主題，對仍坐在證人席的黃海清說「就拍謝（台語）！害證人必須出庭，不是每個人上法庭都能神經大條，蘇一仲（黃海清的老闆）85歲了，被檢察官傳訊出庭，嚇都嚇死了」。

由於柯先前曾在休庭時飆罵檢察官，今又在退庭時嗆聲檢方，審判長凝重表示，已適度讓被告有陳述意見機會，請在休庭時間仍維持法庭秩序，柯今上午退庭時「對檢察官有些言語說法」，造成法警戒護困難，理論上，法警應制止，但法警有壓力。

審判長曉諭柯文哲有話開庭時講、別為難法警。柯解釋法警對他很好，接著冒出一句「法警有九成是柯粉」，他對審判長的曉諭沒意見，可請法警直接跟他表達就好，旁聽的柯粉忍不住噗嗤笑出聲。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

柯文哲自比「再關下去會成曼德拉」　嗆檢作法像網軍、四叉貓

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

京華城容積率貪污圖利曼德拉柯粉柯文哲

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

