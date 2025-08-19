證人快問完！柯文哲「闖3關」拚交保　法界分析：10月是關鍵

▲柯文哲因涉嫌貪污圖利京華城案，遭法院以勾串、逃亡之虞裁定羈押至今。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押近1年，法院歷次裁押理由包括柯文哲有滅證、勾串之虞，可能逃亡，且關鍵人「橘子」許芷瑜未到案，不過隨著法院每周2天開庭審理進度，預計10月完成與柯文哲直接相關的證人交互詰問程序。法界人士表示，屆時3大羈押理由中的勾串疑慮消除，將是柯文哲再拚交保的關鍵時機。

北檢在起訴柯文哲後，一直主張有繼續羈押柯文哲的必要，理由包括柯文哲若被判有罪，可能因面臨重刑而有高度逃亡風險；柯文哲疑似在案發後，教唆保管財務的「橘子」逃亡出境；加上柯文哲的實際權勢及實質影響力，若交保在外，恐影響共同被告及重要證人之陳述。

▲柯文哲的心腹「橘子」許芷瑜疑似潛逃日本，已被列為外逃通緝犯。（圖／翻攝調查局網站）



北院最近一次裁定延押柯文哲，也是以無法排除柯文哲湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，且無法以交保、限制住居等替代方式，達到防止柯文哲逃亡的效果，因此將柯文哲繼續羈押禁見；不過北院裁定同時指出，將依照訴訟進行程度，隨時審視柯文哲的羈押原因及必要性。

由於柯文哲最後一次延押10月初就屆滿，法界人士根據法院裁定內容，認為證人傳訊進度是柯文哲交保的指標，依據台北地院審理計畫，柯文哲所涉京華城容積案、收賄案、政治獻金案，還剩下10多名證人有待傳喚，其中10月7日是柯文哲自己首度以證人身分上陣，接受檢辯與共同被告詰問，而市議員應曉薇助理吳順民，則排定10月30日出庭，最後1棒則是11月4日傳喚木可公司會計何璦廷。

法界人士分析，何璦廷作證內容主要是會計師端木正所涉政治獻金假帳案，與柯文哲較無直接關聯，所以柯文哲可望在10月間就以無勾串疑慮消滅為由，向法院聲請交保，屆時檢辯攻防重點，將只剩下橘子逃亡對案件的影響性，以及柯文哲是否仍有逃亡之虞。