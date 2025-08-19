　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

關了快1年「已換第9個室友」　柯文哲嗆檢：民進黨不會一直執政

▲▼ 柯文哲 。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉犯京華城案在押的柯文哲，19日到台北地院出庭，怒嗆「 民進黨不會一直執政」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（19日）傳喚現任台北市府參事陳志銘作證，在押被告柯文哲向陳致意「看你還是認真做事，繼續努力」，但陳結束作證離開後，柯表示自己已換第9個室友、「台北看守所應該沒人關得比我久，真是太好笑了」，他預見之後審理政治獻金案「一定會變成搞笑劇」，退庭時，柯怒嗆檢方「民進黨不會一直執政，我告訴你們！」

陳志銘於2018年升任北市府副秘書長，2020年擔任柯文哲第2任台北市長時的北市府秘書長，參與京華城爭取容積獎勵的公文流程，他的證述有如大學教授講課、條理分明，柯文哲不僅認真聽，對證人證述表示意見時，柯更說「要鼓勵一下」。

柯笑著對陳說「不好意思，連累大家！我看你還是很認真做事，繼續努力！」

▲▼台北市政府前秘書長、現任參事陳志銘，今（19日）到台北地院為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市政府前秘書長、現任參事陳志銘，今（19日）到台北地院為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

陳志銘結束作證離開後，柯板起臉孔，表示上周出庭在候審室，有法警鼓勵他「不要灰心喪志」，他覺得現在最困難的是，好像搞到檢察官跟公務員在爭執，卻把他關起來快1年，還在討論（京華城）法源依據、適法性問題。

柯淡定說「我已經換第9個室友，台北看守所應該沒人關得比我久，真是太好笑了！」檢方不是都市計畫專業，所有作證公務員都說沒違法，只有林欽榮（柯第1任市長時的副市長）作證說的和所有人不一樣，「難道所有公務員都是共犯？」

柯表示反正時間久了，大家就會看懂，如果京華城案算圖利、全體公務員都要被起訴，他更預見之後審理政治獻金案「一定會變成搞笑劇」，例如KP Show、KP小物，甚至他找邱復生（資深媒體大亨）幫做網站，都會被檢方說他公益侵占。

合議庭等柯說完才退庭，柯被帶回候審室前，突然轉頭怒嗆檢方「民進黨不會一直執政，我告訴你們！」

▲▼台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮，今（15日）為京華城案到台北地院作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮（左），先前曾為京華城案到台北地院作證。（資料照／記者黃哲民攝）

陳志銘今作證重點為任內核閱京華城申請容積獎勵案送公告公展公文，沒人催促、指示他，他當時更不認為京華城的申請是重大案件，且這類送公告公展公文，通常由副市長決行，他不知為何是柯自己決行，他甚至不知是柯決行的。

陳的作證充分展現個人專業，逐項條文對應各種狀況如數家珍，連珠砲似地說完，柯文哲的辯護律師鄭深元都佩服「資訊量超出我的負荷」。陳證稱，細部計畫可制訂法未明定的容獎項目，只要都委會審議通過，京華城案「準用都更條例」並非容獎項目，而是容獎配套執行程序。

至於北市府都市發展局回覆京華城陳情案，用了「奉交下」3字，檢方認為這代表柯文哲親自交辦。陳志銘說，公文蓋用柯文哲的「辛章」，是第8顆職章，由秘書處機要組蓋用，將眾多陳情案分辦給相關局處，「奉交下」是個別公務員的公文慣用語，可能是看到柯的職章就產生誤會。

鄭深元追問「所以（奉交下）會不會是狗腿寫法？」陳大笑說，要問承辦人本人。

陳的證詞與柯文哲第1任市長時的副市長林欽榮證詞相左，辯護律師主張林欽榮是目前已作證證人中，唯一聲稱容獎必須依法、創設就是違法，但林欽榮擔任高雄市副市長時，處理亞洲新灣區申請容獎案，也准許法未明訂的獎勵項目。

陳志銘開完庭受訪，強調沒顧慮證詞會不會得罪林欽榮，而是秉持事實陳述，全台有許多都市計畫書可證，至於柯文哲對他的肯定，陳狀似靦腆說，公務員本來就是要認真做事，他領了證人旅費，要捐出去。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警察變黑道！太陽聯盟神秘副盟主麥可正面曝
九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房
恐怖瞬間曝！水泥車一轉「直接輾死人」
快訊／12縣市大雨特報！　最新警戒區域曝
盛品儒肝癌病逝　享年48歲
快訊／桃園死亡車禍！　自行車男血肉模糊慘死
李四川願承擔選新北市長　黃國昌：會跟國民黨協商共推地方首長人
PCB概念股哀鴻遍野　1檔妖股飆漲5成後摜跌停
快訊／趙露思3000萬微博成功註銷！　陸網震驚：真是大女人
兒才剛滿18歲！騎車上班慘死　爸爸悲慟認屍
道頓堀大火燒死2消防員！　受困原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房

驚悚撞擊瞬間曝光！桃園水泥車沒減速右轉　「直接輾死」腳踏車男

讀幼幼班就被猥褻「像在捏黏土」阿嬤救不了愛孫　獸父判12年

快訊／遭「右轉水泥預拌車」捲車底！　桃園自行車男血肉模糊慘死

屋主1樓休息...鄰居急喊2樓失火！埔里民宅火警2小時撲滅

太陽聯盟神秘副盟主麥可正面曝　「天下第一分局」從警10年白轉黑

6月才剛成年！18歲騎士上班慘被吊車撞死　慈父認屍悲慟無言

彰化縣政府正門終於打開　關20年原因曝...竟是燕子屎尿太恐怖

關了快1年「已換第9個室友」　柯文哲嗆檢：民進黨不會一直執政

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房

驚悚撞擊瞬間曝光！桃園水泥車沒減速右轉　「直接輾死」腳踏車男

讀幼幼班就被猥褻「像在捏黏土」阿嬤救不了愛孫　獸父判12年

快訊／遭「右轉水泥預拌車」捲車底！　桃園自行車男血肉模糊慘死

屋主1樓休息...鄰居急喊2樓失火！埔里民宅火警2小時撲滅

太陽聯盟神秘副盟主麥可正面曝　「天下第一分局」從警10年白轉黑

6月才剛成年！18歲騎士上班慘被吊車撞死　慈父認屍悲慟無言

彰化縣政府正門終於打開　關20年原因曝...竟是燕子屎尿太恐怖

關了快1年「已換第9個室友」　柯文哲嗆檢：民進黨不會一直執政

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣女性肺癌患者「8成沒抽過菸」　醫示警1情況風險飆14倍

包包遺失好苦惱　台東大武警幫尋回...助遊客安心暢遊台東

金融業第一　凱基金控總部大樓領先通過ISO 14068-1國際碳中和查證

冰箱除霜「1動作」被冷媒噴臉　租屋妹驚呆！網嚇：很容易爆炸

開竅了？澤倫斯基改穿西裝　「連喊11次謝謝」川普超滿意

不斷更新／「好嶼」首入榜奪米其林三獎！一星餐廳名單公布

永慶房屋「線上問」科技服務　安排房屋帶看更便利

菜、肉價狂漲！基隆遠東賴家水煎包休到9／4　老闆：要去種菜養豬

九頭身議員戴寧「上銬搭囚車」台中女監服刑　將住進多人舍房

午後雷陣雨遊客匆忙下車遺失錢包　池上警迅速尋回歸還

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

社會熱門新聞

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

高雄工地拆到一半「鷹架突倒塌」！現場慘況曝

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

地政疏失放行假遺囑　1612萬全民幫忙賠

菲國變性正妹來台賣淫　IG正面照曝擁1.7萬粉

台中「S級正妹」借錢後封鎖　開庭驚見XL本尊

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

天才工程師變詐團月入千萬　台灣史上規模最大

快訊／桃園大園嚴重車禍！76歲婦困拖板車底亡

快訊／詐領助理費遭判5年半！戴寧將發監台中女監

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

柯文哲拚交保　法界：10月是關鍵

柯文哲拚交保　法界：10月是關鍵

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押近1年，法院歷次裁押理由包括柯文哲有滅證、勾串之虞，可能逃亡，且關鍵人「橘子」許芷瑜未到案，不過隨著法院每周2天開庭審理進度，預計10月完成與柯文哲直接相關的證人交互詰問程序。法界人士表示，屆時3大羈押理由中的勾串疑慮消除，將是柯文哲再拚交保的關鍵時機。

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

白營控京華城案政治獵殺柯文哲　監院3點打臉、北市府也自認要檢討

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　國土署強勢回擊了

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　國土署強勢回擊了

秀資料控京華城案是政治獵殺柯文哲　蘇偉碩：內政部是幕後黑手

秀資料控京華城案是政治獵殺柯文哲　蘇偉碩：內政部是幕後黑手

台中里長按摩枕送弱勢涉貪　150個僅買入60個下場曝

台中里長按摩枕送弱勢涉貪　150個僅買入60個下場曝

關鍵字：

京華城容積率貪污圖利政治獻金公益侵占

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

關稅大海嘯來了！又一大廠宣布「營運到年底」

不是吃太多碳水！　醫曝「台灣人肥胖」真正原因

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面