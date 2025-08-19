關了快1年「已換第9個室友」　柯文哲嗆檢：民進黨不會一直執政

▲涉犯京華城案在押的柯文哲，19日到台北地院出庭，怒嗆「 民進黨不會一直執政」。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（19日）傳喚現任台北市府參事陳志銘作證，在押被告柯文哲向陳致意「看你還是認真做事，繼續努力」，但陳結束作證離開後，柯表示自己已換第9個室友、「台北看守所應該沒人關得比我久，真是太好笑了」，他預見之後審理政治獻金案「一定會變成搞笑劇」，退庭時，柯怒嗆檢方「民進黨不會一直執政，我告訴你們！」

陳志銘於2018年升任北市府副秘書長，2020年擔任柯文哲第2任台北市長時的北市府秘書長，參與京華城爭取容積獎勵的公文流程，他的證述有如大學教授講課、條理分明，柯文哲不僅認真聽，對證人證述表示意見時，柯更說「要鼓勵一下」。

柯笑著對陳說「不好意思，連累大家！我看你還是很認真做事，繼續努力！」

▲台北市政府前秘書長、現任參事陳志銘，今（19日）到台北地院為柯文哲涉犯的京華城案作證。（圖／記者黃哲民攝）

陳志銘結束作證離開後，柯板起臉孔，表示上周出庭在候審室，有法警鼓勵他「不要灰心喪志」，他覺得現在最困難的是，好像搞到檢察官跟公務員在爭執，卻把他關起來快1年，還在討論（京華城）法源依據、適法性問題。

柯淡定說「我已經換第9個室友，台北看守所應該沒人關得比我久，真是太好笑了！」檢方不是都市計畫專業，所有作證公務員都說沒違法，只有林欽榮（柯第1任市長時的副市長）作證說的和所有人不一樣，「難道所有公務員都是共犯？」

柯表示反正時間久了，大家就會看懂，如果京華城案算圖利、全體公務員都要被起訴，他更預見之後審理政治獻金案「一定會變成搞笑劇」，例如KP Show、KP小物，甚至他找邱復生（資深媒體大亨）幫做網站，都會被檢方說他公益侵占。

合議庭等柯說完才退庭，柯被帶回候審室前，突然轉頭怒嗆檢方「民進黨不會一直執政，我告訴你們！」

▲台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮（左），先前曾為京華城案到台北地院作證。（資料照／記者黃哲民攝）

陳志銘今作證重點為任內核閱京華城申請容積獎勵案送公告公展公文，沒人催促、指示他，他當時更不認為京華城的申請是重大案件，且這類送公告公展公文，通常由副市長決行，他不知為何是柯自己決行，他甚至不知是柯決行的。

陳的作證充分展現個人專業，逐項條文對應各種狀況如數家珍，連珠砲似地說完，柯文哲的辯護律師鄭深元都佩服「資訊量超出我的負荷」。陳證稱，細部計畫可制訂法未明定的容獎項目，只要都委會審議通過，京華城案「準用都更條例」並非容獎項目，而是容獎配套執行程序。

至於北市府都市發展局回覆京華城陳情案，用了「奉交下」3字，檢方認為這代表柯文哲親自交辦。陳志銘說，公文蓋用柯文哲的「辛章」，是第8顆職章，由秘書處機要組蓋用，將眾多陳情案分辦給相關局處，「奉交下」是個別公務員的公文慣用語，可能是看到柯的職章就產生誤會。

鄭深元追問「所以（奉交下）會不會是狗腿寫法？」陳大笑說，要問承辦人本人。

陳的證詞與柯文哲第1任市長時的副市長林欽榮證詞相左，辯護律師主張林欽榮是目前已作證證人中，唯一聲稱容獎必須依法、創設就是違法，但林欽榮擔任高雄市副市長時，處理亞洲新灣區申請容獎案，也准許法未明訂的獎勵項目。

陳志銘開完庭受訪，強調沒顧慮證詞會不會得罪林欽榮，而是秉持事實陳述，全台有許多都市計畫書可證，至於柯文哲對他的肯定，陳狀似靦腆說，公務員本來就是要認真做事，他領了證人旅費，要捐出去。