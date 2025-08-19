大林慈濟25周年院慶　升格準醫中專業醫療服務回顧

▲▼ 大林慈濟醫院歡慶啟業25周年 升格準醫中堅持守護鄉親健康 。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院啟業25周年，日前舉辦院慶活動，除了切蛋糕慶生外，更結合大愛共善園遊會，共有8個義賣攤位在醫院大廳募心募愛，在歡慶院慶同時，持續「守護生命、守護健康、守護愛」。





為慶祝大林慈濟醫院25周年，院方原本規劃於8月初舉辦路跑、趣味競賽、二園遊會、感恩音樂會等慶祝活動，但因丹娜絲風災重創嘉南地區，因此調整原訂的院慶活動，邀請同仁們一起參與安心家訪及校園清潔等活動，希望在艱難時刻為鄉親帶來實質幫助與溫暖陪伴。



大林慈濟醫院院長賴寧生表示，受到風災的影響，我們將原本的院慶活動轉為非常有意義的行動服務及關懷活動，上人也很高興看到弟子的慧命有所成長。他期許同仁們將醫學中心的品質做好，將醫療的量能散布到社區，同時落實上人交給我們人本醫療、社區醫院的任務。

大林慈濟醫院於2000年8月13日啟業，25年來總共服務近二千萬人次門診病人，超過一百萬人次急診病人，收治住院病人超過五十八萬人次。透過專業的醫療團隊和創新的醫療技術，醫院逐步建立多項特色醫療，包括尖端放射治療整合照護中心、過敏免疫風濕中心、心血管重症中心、膝關節健康促進中心等，為雲嘉地區民眾提供全方位的優質醫療服務。