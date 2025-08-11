紅毯進場拿拐杖尷尬　林逸欣替爸做「貼心1舉動」！婚禮彩蛋惹哭網

▲林逸欣為爸爸製作專屬拐杖。（圖，下同／翻攝自林逸欣FB）



記者施怡妏／綜合報導

林逸欣在婚禮上深情播放著親剪的12分鐘成長影片，記錄著爸媽一路細心栽培，用滿滿的愛「富養」她長大，讓許多人動容不已。林逸欣又PO出婚禮前的感人小彩蛋，因為爸爸腳不方便，又不想帶著拐杖進場，於是她買了輔助拐杖，並且DIY貼上滿滿的水鑽，讓爸爸可以牽著她，穩穩地走紅毯進場。

林逸欣在臉書貼出一段影片，因為爸爸腳不方便，平常須倚靠拐杖，但擔心在婚禮上拿拐杖不好看，「如果爸爸想要牽著我走紅毯，又怕他自己心中有一個小芥蒂的話，我幫他想辦法解決。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

於是林逸欣想出一個妙招，上網訂了輔助拐杖，並且買了水鑽貼紙，製作了一根爸爸專用的「魔杖」，讓拐杖看起來像是婚禮的必備品，「就可以很有自信地牽著我穩穩走紅毯了」，貼心的林逸欣擔心拐杖長度不適合，還請老公Tony實測，確定高度沒問題，才貼上水鑽，並在婚禮前一天拿去飯店，藏在衣櫃裡要給爸爸驚喜。

林逸欣先是問爸爸，婚禮當天要不要拿拐杖，爸爸說沒關係，接著林逸欣拿出準備好「魔杖」，笑喊「還是要這個拐杖呢！」爸爸媽媽瞬間露出笑容，爸爸立刻比對高度，居然剛剛好。媽媽在一旁喊「好漂亮喔，我也要一個」，並稱讚女兒水鑽貼得很好。

影片的結尾，還放上婚禮當天爸爸拿著「魔杖」，牽著林逸欣進場的片段。影片曝光，再次讓網友哭紅了眼，「大心的女鵝，這...又是讓網友們哭成一團的影片」、「又被你們滿滿的愛感動到哭了」、「看到爸爸拿拐杖說一樣高那裡，瞬間紅眼」、「媽媽從年輕到現在，都很活潑」。