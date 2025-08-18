快訊／天道盟公主色誘中風翁奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

▲自稱天道盟公主竺女涉嫌虐死老翁，今判處12年刑期。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

自稱是「天道盟公主」的竺女涉嫌色誘虐死一名陳姓老翁，竺等人把陳帶去質押土地，過程中卻把人打死。竺女開庭時，稱「葛格」是疼愛自己，自己則是再「阿達」都不會做檢方起訴之事。中院今早9時許依傷害致死罪判處11年、妨害自由拘禁身障者2年，竺女合併應執行12年，可上訴。

檢警追查，竺女得知一名陳姓老翁有多筆土地，且因中風無法自理，使出美人計色誘，若陳不從，就會以暴力相待，前年底至去年初，將陳囚禁在台中海線一帶飯店，並將人帶去地政事務所辦理土地所有權換發等。

去年1月8日晚間，陳疑似想離去，遭竺女以徒手、掃把等物朝頭部、胸腹部以及四肢毆打，後續又用腳踹陳，同行張男驚覺陳已經沒有氣息，嚇得趕緊撥打119，陳被送醫後仍因多重性創傷休克死亡，竺女則在案發後，利用逃生梯落跑，被逮後依傷害致死等罪起訴。

竺女先前開庭時辯稱，是陳翁纏著自己，「認識第2天就說要把所有錢給我，還說4000年前就認識我，今生是為了我而來，我也不懂，但是要給我錢，讓錢變得更多錢，能夠一起蓋別墅，看看錢夠不夠，可以做這個夢，請法官思考一下，他都要給我錢，100坪土地、2000萬的車，我們連手指頭都沒摸過，我為什麼要他死？我想要翻身，我再『阿達』都不可能，他是我最重要的哥哥。」

竺女後續聽聞小弟張男、江男因此案各自被依妨害自由判1年半、1年3月徒刑，驚訝地說：「這件事情跟他們沒有關係！他們沒有罪！好扯。」甚至數度出言打斷程序進行，要求法院調查事項，讓法院甚至語重心長地說：「法官不是神。」

陪同竺女行動的小弟張男曾出庭作證，張男回憶，當時跟陳男住同個房間，陳男睡在自己床尾下方地面，看他臉色差，說早上帶他去看醫生，結果人就沒呼吸了，趕緊打119，竺女還說要把對話紀錄刪掉。

平時約9成都是自己照顧陳男，幫忙換尿布或是買飯。接觸不久後，有人傳竺女的案件新聞，得知竺女很兇殘、可怕的人，若不陪著陳男，陳男可能會被竺女弄死。