彰化縣政府正門終於打開　關20年原因曝...竟是燕子屎尿太恐怖

▲彰化縣政府重開大門屋簷成為燕子窩。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府大樓的正門，塵封20多年後終於再度開啟！過去，民眾只能從南郭路的側門進出，沒想到這次因外牆整修和耐震工程，側門暫時封閉，縣府只好重新開啟正大門。這一開，不僅讓民眾驚訝，更意外掀起延續20多年的「燕子屎尿之亂」。

據悉，縣府正門會關閉長達20年，主要是縣府大門的屋簷早就成了「燕子村」，柱子上滿是鳥巢，而大批燕子每天在屋簷下進進出出，隨時會往下滴的燕子屎尿，讓進出民眾苦不堪言。縣府當年面臨兩難，趕走燕子怕被動保團體抗議，放任不管又怕民眾被「空襲」。最後，乾脆把正門一關了之，改讓大家走側門，結果一關就是20年。

▲彰化縣政府重開大門卻面臨燕子屎尿之亂。

這次因工程需要重開正門，民眾才發現這些「燕子鄰居」依然住得舒舒服服。有人笑說「現在進縣府得帶把傘，不然隨時會被『天降好運』砸中！」還有人開玩笑「被鳥屎砸到就去買彩券，說不定真會中大獎！」

依照民俗說法，燕子來築巢代表「家宅興旺、財源廣進」，其實依據科學解釋，燕子選擇築巢地點其實跟「安全」有關。牠們喜歡挑選天敵少、像蛇或貓爬不上去的高處，好讓小燕子順利長大。所以，與其說燕子帶來好運，不如說縣府大門的屋簷只是被燕子看中「地點好又安全」。

▲彰化縣政府重開大門出入。

由於縣府耐震補強和外牆整修工程預計要到2026年底才完工，側門至少還要封閉半年，面對民眾的抱怨，行政處坦言，燕子屎尿問題確實麻煩。以前曾試過裝「空中攔截網」，但清理麻煩，最後只能拆掉。這次只開一扇門，希望降低民眾「中獎」機率。

▲彰化縣政府外牆補修需到明年完工。